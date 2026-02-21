Estudio: El consumo de cannabis en adolescentes se relaciona con el doble riesgo de trastornos psicóticos y bipolares

Los adolescentes que consumen cannabis podrían enfrentar un riesgo significativamente mayor de desarrollar trastornos psiquiátricos graves en la adultez temprana, según un nuevo estudio a gran escala publicado hoy en JAMA Health Forum . El estudio longitudinal hizo un seguimiento de 463.396 adolescentes de 13 a 17 años hasta los 26 años y descubrió que el consumo de cannabis en el último año durante la adolescencia se asociaba con un riesgo significativamente mayor de trastornos psicóticos incidentes (duplicado), bipolares (duplicado), depresivos y de ansiedad. El estudio fue realizado por investigadores de Kaiser Permanente, Getting it Right from the Start del Instituto de Salud Pública, la Universidad de California en San Francisco y la Universidad del Sur de California, y fue financiado por una subvención del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los NIH (R01DA0531920).

El estudio analizó datos de historiales médicos electrónicos de consultas pediátricas rutinarias entre 2016 y 2023. El consumo de cannabis precedió a los diagnósticos psiquiátricos en un promedio de 1,7 a 2,3 años. El diseño longitudinal del estudio refuerza la evidencia de que la exposición al cannabis en adolescentes es un posible factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades mentales.

“A medida que el cannabis se vuelve más potente y se comercializa de forma más agresiva, este estudio indica que el consumo de cannabis entre adolescentes se asocia con el doble de riesgo de sufrir trastornos psicóticos y bipolares, dos de las afecciones de salud mental más graves”, afirmó la Dra. Lynn Silver , directora del programa Getting it Right from the Start, un programa del Instituto de Salud Pública, y coautora del estudio. “La evidencia apunta cada vez más a la necesidad de una respuesta urgente de salud pública: una que reduzca la potencia del producto, priorice la prevención, limite la exposición y la comercialización entre los jóvenes, y trate el consumo de cannabis entre los adolescentes como un problema de salud grave, no como una conducta benigna”.

El cannabis es la droga ilícita más consumida entre los adolescentes estadounidenses. El estudio «Monitoring the Future» muestra que su consumo aumenta con el curso escolar —de aproximadamente el 8 % en octavo grado al 26 % en duodécimo— y, según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud de 2024 , más del 10 % de los adolescentes estadounidenses de entre 12 y 17 años declaran haberlo consumido en el último año. Al mismo tiempo, los niveles promedio de THC en la flor de cannabis de California superan ahora el 20 %, una cifra muy superior a la de décadas anteriores, y los concentrados pueden superar el 95 % de THC.

A diferencia de muchos estudios anteriores, la investigación examinó cualquier consumo de cannabis autoinformado durante el año anterior, con una evaluación universal de los adolescentes, en lugar de centrarse solo en el consumo excesivo o el trastorno por consumo de cannabis.

“Incluso después de tener en cuenta las condiciones previas de salud mental y el consumo de otras sustancias, los adolescentes que informaron haber consumido cannabis tenían un riesgo sustancialmente mayor de desarrollar trastornos psiquiátricos, en particular trastornos psicóticos y bipolares”, dijo Kelly Young-Wolff, Ph.D., autora principal del estudio y científica investigadora sénior en el División de Investigación de Kaiser Permanente . «Este estudio refuerza la creciente evidencia de que el consumo de cannabis durante la adolescencia podría tener efectos potencialmente perjudiciales para la salud a largo plazo. Es fundamental que los padres y sus hijos cuenten con información precisa, fiable y basada en la evidencia sobre los riesgos del consumo de cannabis en la adolescencia».

El estudio también encontró que el consumo de cannabis era más común entre los adolescentes inscritos en Medicaid y aquellos que vivían en barrios socioeconómicamente más desfavorecidos, lo que genera preocupación de que la expansión de la comercialización del cannabis pueda exacerbar las disparidades existentes en la salud mental.

