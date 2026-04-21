¿Dar el carro a un hijo adolescente es necesidad o irresponsabilidad?

En el seno de las familias hispanas en Estados Unidos, el acto de entregar las llaves del vehículo a un hijo adolescente ha dejado de ser un rito de pasaje hacia el lujo para convertirse en una herramienta crítica de la logística diaria.

Entre las exigencias académicas y las actividades extracurriculares, el uso del “carpool” —donde un joven transporta a varios compañeros— se ha consolidado como el salvavidas de los padres modernos para sobrevivir a las agendas apretadas.

Sin embargo, este alivio organizativo conlleva una pregunta que muchos evitan enfrentar: ¿es una necesidad funcional o una irresponsabilidad latente que pone en riesgo el patrimonio y la seguridad familiar?

La abogada Jany Martínez-Ward, experta en accidentes, advierte que la madurez de un joven no se mide por la obtención de una licencia de conducir, sino por su capacidad para gestionar distracciones y tomar decisiones críticas bajo presión. Al participar en un carpool, la responsabilidad aumenta exponencialmente; ya no se trata solo de un conductor, sino de múltiples vidas dentro del vehículo.

Según Martínez-Ward, los padres deben cuestionarse si sus hijos están realmente preparados para asumir el peso sobre la vida y la seguridad de otras personas, antes de cederles el control del volante.

El riesgo no es solo físico, sino profundamente legal y financiero. Si un adolescente causa un choque mientras transporta a otros jóvenes, cualquier afectado, incluidos los pasajeros, puede presentar reclamos por lesiones o daños.

En estos casos, la responsabilidad financiera recae en la compañía de seguros de la parte culpable. Si los daños superan los límites de la cobertura, los padres del responsable del accidente quedan expuestos a demandas que podrían comprometer sus ahorros y estabilidad económica.

Martínez-Ward enfatiza que incluso si el adolescente no tiene la culpa del accidente, los heridos tienen derecho a buscar compensación, lo que activa automáticamente complejos procesos de seguros.

Para mitigar estos peligros, es imperativo no limitarse a los requisitos mínimos estatales. Una protección real exige pólizas con límites altos de responsabilidad civil (Bodily Injury), cobertura para conductores sin seguro o con seguro insuficiente (UM/UIM) y protección médica como PIP o MedPay.

El error más costoso de los padres es asumir que el seguro lo cubre todo o confiar ciegamente en la habilidad del joven sin establecer límites claros sobre el uso de celulares, horarios y número de pasajeros.

Jany Martínez-Ward es una destacada abogada de accidentes y socia fundadora de The Ward Law Group. Con una trayectoria enfocada en proteger los derechos de la comunidad hispana en Estados Unidos, ha recuperado compensaciones multimillonarias para víctimas de lesiones personales, incluyendo uno de los acuerdos más grandes en la historia de accidentes automovilísticos en el país: más de $100 millones para una sola víctima. Su enfoque no solo es legal, sino educativo, buscando empoderar a las familias latinas para que tomen decisiones informadas que protejan su futuro.

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