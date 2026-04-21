EEUU: El 63% de las empresas pierde clientes

Mientras la economía latina en Estados Unidos se consolida como la quinta más grande del mundo, un problema estructural invisible está drenando miles de millones de dólares de los negocios hispanos: la falta de respuesta inmediata a los clientes potenciales.

En un mercado que ya genera un Producto Interno Bruto (PIB) de $4,0 trillones de dólares y crece 2,2 veces más rápido que el resto de la economía estadounidense, la incapacidad de atender solicitudes comerciales en tiempo real se ha convertido en el principal obstáculo para el crecimiento.

Nuevos datos revelan que el 63% de las empresas B2B (negocios que venden a otros negocios) en Estados Unidos están perdiendo clientes por los que ya pagaron publicidad, simplemente porque nadie responde a sus consultas. Ante esta crisis de “fuga de capital comercial”, la firma Estratego ha lanzado un sistema pionero basado en inteligencia artificial (IA) encapsulada diseñado específicamente para rescatar estas ventas perdidas.

“El problema no es de falta de interés del mercado, sino de velocidad. Las empresas B2B en Estados Unidos invirtieron más de $18 mil millones de dólares en publicidad digital durante 2024. Sin embargo, se estima que casi $12 mil millones de esa inversión se desperdiciaron, debido a que el 63,5% de las empresas nunca respondió a los clientes atraídos por esos anuncios”, explica Luis Posada, fundador y CEO de Estratego.

En opinión del experto, la “fuga” ocurre en cuatro puntos críticos identificados por analistas del sector:

1-Silencio total: Más del 60% de las solicitudes no reciben respuesta alguna.

2-Respuesta tardía: Cuando las empresas responden, tardan un promedio de 1 día, 5 horas y 17 minutos, tiempo suficiente para que el cliente ya haya elegido a la competencia.

3-Falta de agenda: Solo el 9% de las empresas tecnológicas líderes permiten agendar una cita directamente; el resto obliga al cliente a esperar un correo manual.

4-Inasistencias (no-shows): El abandono de reuniones confirmadas genera cientos de horas de tiempo comercial perdido cada semana.

“La relevancia de esta solución es máxima en Florida, donde los empresarios hispanos son el motor económico indiscutible. Según la Oficina de Abogacía de la SBA, el 36,9% de todos los negocios en Florida son de propiedad hispana, sumando casi 1,2 millones de empresas. En el sur del estado, la cifra es aún más impactante: en el área metropolitana de Miami (Miami-Dade, Broward y Palm Beach), los hispanos son dueños del 52,6% de toda la actividad empresarial”, añade Posada.

Con un PIB latino estatal de $396 mil millones de dólares, Florida se posiciona como una de las economías latinas más grandes del planeta, pero también como la zona con más capital en riesgo ante la falta de digitalización comercial.

Para detener esta pérdida, Estratego ha desarrollado una tecnología propietaria denominada E.C.E.™ (Encapsulated Context Engine), la cual cuenta con una patente de utilidad en proceso ante la oficina de patentes de EEUU (USPTO).

“A diferencia de los chatbots genéricos, que a menudo inventan información o frustran al usuario, la IA encapsulada de Estratego opera bajo un principio de control absoluto y ‘cero alucinaciones’”, indica Posada, arquitecto de sistemas comerciales con IA.

El impacto de adoptar estas tecnologías va más allá del beneficio individual de una empresa. McKinsey & Company estima que si los negocios hispanos cerraran su brecha de productividad actual, añadirían $1,2 trillones de dólares adicionales a la economía estadounidense y crearían hasta 6 millones de nuevos empleos.

A pesar del potencial, la Reserva Federal señala que el 82% de las empresas en EEUU aún no utiliza IA en sus operaciones reales. Esta ventana de oportunidad permite que los negocios que adopten sistemas de respuesta inmediata hoy obtengan una ventaja competitiva masiva.

En un mercado de $4 trillones que no se detiene, la pregunta para los empresarios latinos ya no es si deben modernizarse, sino qué tan rápido pueden cerrar la brecha antes de que sus clientes potenciales sigan buscando en otro lugar.

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