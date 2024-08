¿De dónde vienen los antojos de comida?

Para algunas personas, es el chocolate. Para otras, la pizza. O quizás la comida china, las hamburguesas con queso o las papitas fritas.

La mayoría de la gente tiene ciertos tipos de antojos de comida. ¿Pero de dónde provienen esos antojos? ¿Y qué se puede hacer para controlarlos, si fuera posible?

Los antojos no son nada más que el deseo de recibir un tipo de recompensa, dijo la Dra. Rajita Sinha, profesora de psiquiatría y neurociencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut.

«Diferentes cosas pueden provocarlos: olores o indicaciones visuales, por ejemplo», dijo ella. «En el caso de la comida, nuestros sistemas sensoriales activan las vías asociadas con la motivación y las recompensas en el cerebro. No tenemos que ver la comida de por sí, sino la gente, los lugares y las cosas que nos recuerdan una comida que es gratificante para nosotros. Esa señal motivadora aviva nuestros cerebros».

Los estudios han revelado que la exposición a señales relacionadas con la comida pueden aumentar el ritmo cardíaco, la actividad gástrica y la salivación, así como un patrón de respuestas en varias rutas del cerebro asociadas con la recompensa. También se ha demostrado que la estimulación alimentaria activa el metabolismo de la glucosa, el proceso necesario para convertir el alimento en energía, y la liberación de dopamina, la sustancia química en el cerebro involucrada en motivarnos hacia cosas gratificantes y agradables.

Los antojos de comida no son lo mismo que el hambre y pueden ocurrir sin ningún estímulo, como cuando la gente se priva de un alimento que el cerebro identifica como gratificante y no puede dejar de pensarlo.

Los patrones de alimentación, sin embargo, se vuelven habituales o automáticos, junto con las asociaciones entre los alimentos y las recompensas que nos brindan.

«Cada vez que te comportas de cierta manera, la respuesta que recibes predice la probabilidad de volver a comportarte así». «Cuando comemos sodio, azúcar agregada y grasas saturadas, recibimos una gran respuesta de recompensa que da forma a nuestro comportamiento y nos hace comportarnos de esa manera otra vez».

Una manera de superar los antojos de comida es con la distracción, comentó Sinha. «Tú mismo puedes dejar de pensar en la comida, decirte a ti mismo que necesitas trabajar y que tienes otras cosas por hacer».

Otra estrategia es aceptar lo que sientes pero no seguirlo con una acción, un proceso que se llama navegar con el deseo. «Es una forma muy bonita de decir que puedes pensar sobre el deseo de comer de una manera reflexiva. Notas el deseo y reconócelo. Si piensas sobre el deseo pero no haces nada al respecto, el deseo se disipa. Esto nos demuestra la interesante manera en que el cerebro responde. La parte del cerebro que agrega valor y está asociada con el sistema de toma de decisiones, también recibe información del sistema cognitivo».

El problema, dijo Sinha, es que la gente a menudo no puede esperar. «Reaccionamos a ello».

Reducir las exposiciones a los estímulos de los alimentos puede ser útil, mencionó Butryn.

«Modifica las partes de tu entorno de comida que puedas, para que estés menos expuesto y tengas menos acceso a alimentos muy tentadores que no forman parte de una dieta saludable», agregó ella. «Cuanto menos te expongas a ellos y más difícil te resulte acceder a esos alimentos, con el tiempo todo eso reducirá tus antojos».

Eso se puede lograr al no comprar esos alimentos desde el principio, comentó Butryn. «La mayoría de las calorías se consumen en el hogar. Si no tienes acceso en el hogar a los alimentos que más deseas, no es necesario tener tanta fuerza de voluntad para resistirlos».

