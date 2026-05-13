Delegación de EE. UU. explora inversiones tecnológicas y energéticas en El Salvador

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ElSalvador–El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, realizó una visita oficial a El Salvador junto a una delegación de inversionistas y representantes de firmas de capital de riesgo para conocer proyectos estratégicos y explorar nuevas oportunidades de inversión en el país.

Durante la agenda, la comitiva sostuvo reuniones con funcionarios del Gobierno y recorrió distintos proyectos vinculados a tecnología, energía e infraestructura digital.

Orr destacó los cambios que, según afirmó, ha experimentado El Salvador en materia de seguridad, crecimiento económico y atracción de inversiones. El funcionario aseguró que la visita permitió a la delegación conocer de cerca el entorno económico salvadoreño y las oportunidades para empresas estadounidenses.

Entre los sectores identificados con potencial de desarrollo figuran la inteligencia artificial, energía, geotermia, infraestructura eléctrica, centros de datos, cadenas de suministro de alta tecnología, industria farmacéutica y textiles.

La delegación también visitó el centro de datos Data Trust, considerado el primer centro de datos comercial certificado Tier III del país, donde conocieron proyectos relacionados con procesamiento de datos, computación en la nube e inteligencia artificial. Durante el recorrido participaron representantes de entidades estadounidenses como el Departamento de Comercio, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y EXIM Bank, además de firmas privadas de capital de riesgo.

Como parte de la agenda, Orr recorrió el Centro Histórico de San Salvador junto a autoridades de turismo y funcionarios salvadoreños, donde observó proyectos de revitalización urbana y nuevas inversiones comerciales impulsadas en la capital.

El subsecretario estadounidense afirmó que ya existen proyectos de capital estadounidense en marcha en El Salvador y señaló que la visita busca fortalecer la cooperación económica y ampliar el intercambio comercial entre ambas naciones.

Durante su estadía, Orr sostuvo encuentros con la ministra de Economía, María Luisa Hayem; el presidente de CEL y director de Energía, Daniel Álvarez; representantes del sector empresarial y autoridades vinculadas a inteligencia artificial y tecnología.

El funcionario estadounidense también reiteró que El Salvador es considerado un socio estratégico para Estados Unidos en la región centroamericana y adelantó que la misión continuará con reuniones empresariales y visitas a proyectos industriales y aeronáuticos.

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