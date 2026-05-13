VMT impulsa jornadas de educación vial para niños en el Centro Histórico

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ElSalvador–Niños y adolescentes participaron este martes en actividades educativas organizadas por el Viceministerio de Transporte (VMT) en la plaza Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador, como parte de la Semana Mundial de la Seguridad Vial.

La jornada incluyó dinámicas interactivas y ejercicios prácticos orientados a promover el respeto a las normas de tránsito y la convivencia responsable en las vías públicas.

Entre las principales actividades destacó una alfombra de simulación vial que recrea calles, redondeles, cruces peatonales, señales de tránsito y un semáforo funcional, permitiendo que los menores conozcan de forma práctica distintos escenarios de circulación.

El titular del VMT, Nelson Reyes, explicó que estas iniciativas buscan fomentar la cultura vial desde edades tempranas mediante actividades lúdicas y educativas.

Según el funcionario, este tipo de ejercicios también pretende que los menores se conviertan en promotores de educación vial dentro de sus hogares y comunidades.

Las actividades se desarrollarán del 12 al 14 de mayo en la plaza Gerardo Barrios, en horarios de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Reyes agregó que las jornadas de capacitación continuarán la próxima semana con la participación de motociclistas dedicados a servicios de delivery y gestores de tránsito, como parte de las acciones de prevención y seguridad vial impulsadas por las autoridades.

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