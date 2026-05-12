AES atribuye al calor aumento en facturas eléctricas y descarta cambios en tarifas

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ElSalvador–Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas en El Salvador han provocado un mayor uso de aparatos eléctricos en hogares y negocios, situación que podría reflejarse en incrementos en algunas facturas de energía, según informó la empresa AES El Salvador.

A través de un comunicado, la distribuidora aclaró que las tarifas de energía eléctrica autorizadas por el Gobierno salvadoreño no han sido modificadas y que las variaciones en los cobros estarían relacionadas con un aumento en el consumo.

La empresa explicó que durante la actual ola de calor se ha incrementado el uso de equipos como aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración, tanto en viviendas como en establecimientos comerciales y empresas.

Según AES, el uso prolongado de estos aparatos puede elevar significativamente el consumo de energía en cada inmueble, especialmente cuando permanecen encendidos durante más horas de lo habitual.

La compañía señaló que algunas personas han reportado facturas con montos superiores a los acostumbrados, por lo que reiteró que mantiene abiertos procesos de revisión para verificar posibles inconsistencias o cobros que los usuarios consideren excesivos.

De acuerdo con la distribuidora, los casos reportados son analizados individualmente y, si se detectan errores en la facturación, estos serían corregidos conforme a los procedimientos establecidos.

AES también recomendó a los usuarios revisar el consumo registrado en kilovatios hora y compararlo con meses anteriores, además de verificar si hubo un mayor uso de aparatos eléctricos durante el periodo facturado.

Entre los aspectos que sugirió tomar en cuenta están el tiempo de uso de aire acondicionado, ventiladores y refrigeradoras, así como cambios en la actividad dentro del hogar o negocio que puedan influir en el consumo energético.

La empresa informó que mantiene habilitado su centro de atención telefónica y el número 2506-9000, disponible las 24 horas para consultas relacionadas con el servicio y la facturación.

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