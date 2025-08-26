Destituyen a autoridades del Instituto Técnico Industrial

Día a Día News

ElSalvador–La ministra de Educación, Karla Trigueros, informó la noche del lunes la destitución inmediata del director y subdirector del Instituto Técnico Industrial (INTI), decisión que entró en vigencia este martes 26 de agosto.

Los funcionarios removidos de sus cargos son Óscar Manuel Melara Rubio, quien se desempeñaba como director, y Eliezar Otoniel Delgado, subdirector del centro escolar. Sus plazas fueron suprimidas mediante cartas oficiales firmadas por el director de Desarrollo Humano del Ministerio de Educación, Juan Carlos Fernández Saca.

De acuerdo con los documentos difundidos por la propia ministra en su cuenta de X, la orden fue girada para que el director departamental de San Salvador, Ronal Josibé Monterrosa Rivera, ejecutara la medida a partir de este martes.

La decisión se tomó luego de que el presidente Nayib Bukele compartiera un video que mostraba hechos de indisciplina en el INTI durante años anteriores, señalando que en esa época los centros escolares se convirtieron en espacios de reclutamiento para estructuras delictivas.

En su publicación, la ministra Trigueros explicó que la medida responde a que los ahora destituidos continuaban ocupando los cargos en ese periodo señalado en las imágenes difundidas por el mandatario.

El Ministerio de Educación confirmó que a partir de esta semana el instituto contará con nuevas autoridades, designadas entre docentes del sistema público, quienes tendrán como responsabilidad fortalecer la disciplina y la formación en valores dentro de la comunidad educativa.

“Desde mañana, esta institución educativa contará con nuevas autoridades que velarán por la comunidad escolar y trabajarán con responsabilidad y disciplina en favor de sus estudiantes y docentes”, escribió Trigueros en su mensaje.

