Detectan tumor cancerígeno en Yuri

La cantante mexicana, Yuri se sometió hace tres semanas a una intervención quirúrgica para tratar un padecimiento, y fue ahí que le detectaron un tumor cancerígeno el cual fue extirpado en el momento, así lo dio a conocer en un video.

“Salgo de la operación y me dicen ‘¿Sabes qué? Te encontramos la apéndice también toda descuachanringada, te quitamos todo, la apéndice en unos meses más, era un tumorcito que tenías ahí y era cáncer’”, contó la interprete de “Maldita Primavera”.

Yuri también compartió que debido a un compromiso laboral no guardó el reposo correspondiente, por lo que ahora está sufriendo las consecuencias.

“Cuando yo regresé, bueno, me duele hasta el… no sé ni cómo estoy parada aquí, me empezaron a doler otra vez mis heridas, tengo una colitis crónica, y volví otra vez a las dietas de pollo, pescado, arroz, una cosa que son unos dolores de cuerpo, dolores de cabeza, efectivamente taquicardias, estrés”, aseguró.

Ante esto, la artista recomendó a las personas a no vivir sometidas bajo el estrés y darle prioridad a lo más importante en la vida que es la salud.