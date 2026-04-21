Tiroteo en pirámide de Teotihuacán deja una turista canadiense fallecida y atacante sin vida

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México–Un ataque armado registrado el lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, dejó como saldo una turista canadiense fallecida, varios heridos y el presunto responsable sin vida, según información oficial preliminar.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, un hombre realizó disparos en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, donde posteriormente se quitó la vida. En el lugar, las autoridades aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.

La víctima mortal fue identificada como una mujer de nacionalidad canadiense, quien falleció durante el incidente. En cuanto a los lesionados, el reporte inicial indica al menos seis personas afectadas, de las cuales cuatro presentaban heridas por arma de fuego y dos más resultaron lesionadas tras caídas. Todos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

Sin embargo, autoridades del Estado de México informaron posteriormente que se han confirmado cuatro personas heridas: dos de nacionalidad colombiana, una rusa y otra canadiense.

El hecho ocurrió poco antes del mediodía en la segunda plataforma de la Pirámide de la Luna, una estructura de aproximadamente 45 metros de altura, donde visitantes reportaron haber escuchado múltiples detonaciones.

Tras lo sucedido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró que ha instruido una investigación exhaustiva. Además, indicó que personal de distintas dependencias federales se trasladó al sitio para brindar apoyo y atención.

Por su parte, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, lamentó el hecho y confirmó que autoridades consulares mantienen contacto con los familiares de las personas afectadas para brindar asistencia.

Las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.

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