Fundación Calleja destaca su modelo de formación y vinculación laboral en Foro Regional sobre Reintegración Sociolaboral

Dic 17, 2025 #Solidaridad

En el encuentro, Clara Rodríguez, Directora Ejecutiva de Fundación Calleja, compartió la experiencia institucional desarrollada en El Salvador, basada en programas de capacitación técnica, fortalecimiento de habilidades blandas, certificación de competencias y mecanismos efectivos de vinculación laboral. Estos procesos han permitido que más personas retornadas puedan acceder a oportunidades formales de empleo, reconstruyan sus proyectos de vida y aporten a la dinámica productiva del país.

Rodríguez enfatizó el compromiso de la Fundación con la empleabilidad inclusiva y la movilidad laboral
segura, destacando la importancia de generar ecosistemas de acompañamiento que permitan que cada
persona desarrolle sus capacidades en condiciones dignas y sostenibles.

“Para Fundación Calleja, la inclusión sociolaboral es un compromiso permanente. Cada proceso de formación, cada acompañamiento y cada oportunidad laboral que impulsamos está orientado a que las personas encuentren un camino real para aportar con su talento y eso abarca también a las personas retornadas. Nuestro propósito es claro: seguir siendo un aliado que abre puertas, genera oportunidades y promueve una reintegración digna y sostenible”, detalla Clara Rodríguez, Directora Ejecutiva de Fundación Calleja.

La participación de Fundación Calleja se enmarca por ser uno de los casos de alianzas público–privadas
que están generando resultados concretos y replicables en la región. Su modelo evidencia cómo el sector empresarial puede convertirse en un catalizador de oportunidades reales, contribuyendo a reducir estigmas, promover el empleo digno y crear entornos favorables para la integración productiva.

El encuentro reunió a representantes de cámaras empresariales, empresas con experiencia en contratación de personas retornadas, instituciones gubernamentales, gobiernos locales y actores de
formación profesional.

La actividad se desarrolló bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, en
el marco del proyecto PERSPECTIVAS, que es financiado por la Cooperación Alemana a través del Banco
de Desarrollo Alemán KfW, y es ejecutado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana
(SISCA), con el acompañamiento de Swisscontact, en el marco de la alianza entre la República Federal de
Alemania y la región SICA

“Este Foro nos confirma que cuando el sector privado, sociedad civil, comunidad internacional y el gobierno se involucran, los resultados cambian, cambian vidas; y demuestra, que sí es posible generar
puestos de trabajo, certificar habilidades, acompañar procesos y construir oportunidades», destaca
Miriam Catarina Roquel, Ministra de Trabajo y Previsión Social de Guatemala.

Este encuentro permitió identificar avances y también los principales desafíos estructurales, institucionales y culturales que persisten en materia de inclusión socio–productiva, resaltando también la importancia de fortalecer marcos normativos, optimizar mecanismos de certificación de competencias y ampliar los incentivos para la contratación de personas migrantes retornadas.

“Este foro constituye un paso significativo hacia la consolidación de políticas y alianzas que promuevan el retorno digno, la empleabilidad y la integración económica sostenible en Centroamérica, poniendo en el centro el talento, capacidades y contribución de las personas retornadas al desarrollo de la región”, señala Ana Leticia Aguilar, Secretaria General de la SISCA.

