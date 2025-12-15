Diciembre llega con nuevas alertas migratorias: ¿Cómo prepararse y cuidar a la familia?

En medio de un aumento notable de redadas y operativos migratorios en ciudades como Charlotte, Houston, Chicago y Los Ángeles, la abogada de inmigración Cynthia Grande, fundadora de The Grande Law Firm y de raíces salvadoreñas, hace un llamado urgente a la comunidad migrante a mantenerse informada y preparada. En solo 48 horas, más de 130 personas fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte, mientras que trabajadores en hoteles, granjas y restaurantes vuelven a estar expuestos a redadas tras revertirse políticas anteriores que los protegían.
A esta situación se suma una nueva preocupación: informes recientes indican que el gobierno estadounidense planea endurecer la emisión de visas a personas con ciertas condiciones de salud, lo que podría afectar a solicitantes con enfermedades crónicas, diagnósticos graves o condiciones que las autoridades consideren “riesgosas” para el sistema de salud. Aunque aún se esperan lineamientos oficiales definitivos, esta noticia ha encendido alarmas entre familias que planean viajar, reunificarse o iniciar procesos migratorios en los próximos meses.
Este conjunto de medidas ha incrementado el temor y la incertidumbre entre comunidades de salvadoreños y centroamericanos. Organizaciones de apoyo han reportado un aumento significativo en llamadas de emergencia, y muchas familias con hijos ciudadanos estadounidenses temen los efectos emocionales, legales y económicos que los operativos podrían desencadenar.
Como abogada y defensora de la comunidad, Cynthia Grande enfatiza que estos cambios no deben enfrentar a la comunidad con miedo, sino con preparación:
“La situación está cambiando día a día. Pero incluso en este escenario, la comunidad tiene herramientas: información, asesoría legal y organización familiar. Prepararse es protegerse.”
Nuevos riesgos que la comunidad debe considerar
Cynthia advierte que estas redadas y restricciones no afectan únicamente a personas sin estatus legal. También se están viendo casos de:
Personas en procesos abiertos con USCIS que fueron detenidas por errores o falta de información.
Migrantes con permisos temporales (como parole) expuestos a interrogatorios más estrictos.
Familias que viajaban con visas válidas y enfrentaron retrasos o cuestionamientos por temas de salud.
“Estamos viendo situaciones en las que algo tan simple como no llevar copias de tus documentos o no saber cómo responder a un oficial puede cambiar por completo el rumbo de un caso”, explica.
Recomendaciones clave de Cynthia Grande para enfrentar este escenario:
Verifica tu estatus migratorio y mantén copias actualizadas de todos tus documentos.
Consulta con un abogado antes de viajar, especialmente si tú o un familiar tienen una condición de salud relevante o están iniciando un proceso de visa.
Evita firmar cualquier documento sin asesoría legal.
No abras la puerta a autoridades sin una orden judicial válida.
Desarrolla un plan familiar, especialmente si hay menores ciudadanos.
Sigue fuentes oficiales, como USCIS y DHS, evitando rumores o información de redes sociales no verificadas.
Prepara un archivo médico, en caso de estar aplicando a visas o procesos donde pueda evaluarse tu salud.
“Mi misión siempre ha sido acompañar a las familias que sienten que su futuro pende de un papel o de un encuentro inesperado con las autoridades. En este entorno, estar preparado es un acto de autocuidado y de protección familiar”, concluye Cynthia Grande.