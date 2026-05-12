Hallan cuerpo de una mujer en estado de descomposición en Nejapa

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ElSalvador–El cuerpo de una mujer en estado de descomposición fue localizado la tarde del lunes en el municipio de Nejapa, en San Salvador Oeste, según reportes de cuerpos de socorro.

De acuerdo con información brindada por Comandos de Salvamento, el hallazgo ocurrió sobre la calle El Salitre, en las cercanías del río San Antonio. Socorristas indicaron que la víctima ya presentaba un avanzado estado de descomposición al momento de ser encontrada.

La entidad señaló preliminarmente que el caso podría estar vinculado a un posible feminicidio; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente las causas de la muerte.

El caso ocurre días después de otro hecho violento contra una mujer registrado en Tamanique, La Libertad Costa. Por ese crimen, ocurrido el pasado 9 de mayo en playa El Zunzal, las autoridades capturaron a Fernando Javier Rivera Moreno, acusado de homicidio.

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