Arzobispado inicia proceso contra sacerdote de San Marcos por denuncia de abuso sexual

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ElSalvador–El Arzobispado de San Salvador informó el inicio de un proceso jurídico canónico contra el sacerdote Edgar Lisandro Winter Coronado, tras recibir una denuncia por un presunto caso de abuso sexual de menores.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la Curia Episcopal, la institución eclesiástica aplicó medidas cautelares mientras se desarrolla el procedimiento conforme al Derecho Canónico.

Winter Coronado se desempeña como párroco de la Parroquia Santa María de la Encarnación, en San Marcos, y la Arquidiócesis señaló que será la Iglesia católica la que emitirá una resolución una vez concluya el proceso correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades eclesiásticas no han brindado detalles adicionales sobre la denuncia ni sobre las medidas impuestas al sacerdote.

La Iglesia católica en El Salvador cuenta desde 2016 con una Comisión de Protección de Menores, creada para recibir denuncias relacionadas con presuntos abusos cometidos por miembros del clero.

En otro caso vinculado a delitos sexuales, la Iglesia retiró del sacerdocio en enero de 2026 a Jesús Orlando Erazo Gálvez, quien fue condenado en 2024 a 14 años de prisión por violación en perjuicio de una menor de edad en San Cristóbal, Cuscatlán.

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