Capturan a presunto responsable del homicidio en Jayaque con drogas y arma vinculada al crimen

Dic 15, 2025 #Arma, #Captura, #Drogas, #El Salvador, #Homicidio, #Jayaque, #PNC, #Responsable

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Matías Vladimir Martínez, señalado como el principal sospechoso de un homicidio ocurrido el sábado en el distrito de Jayaque, La Libertad Oeste.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que la captura se realizó en flagrancia, tras la activación inmediata de un operativo de búsqueda luego del crimen.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego sin documentación, la cual —según el análisis forense— fue utilizada en el hecho, además de tres teléfonos celulares, una báscula portátil y diversas porciones de droga, entre ellas marihuana, metanfetamina y cristal.

De acuerdo con la información oficial, Martínez se dedicaba al tráfico de estupefacientes y será procesado por los delitos de homicidio, portación ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas.

Villatoro reiteró que el caso forma parte del compromiso gubernamental de mantener “cero impunidad en los homicidios” y aseguró que quienes atenten contra la vida de los salvadoreños “pagarán con cárcel por sus crímenes.”

