Subsecretario adjunto de Estado de EEUU se reúne con Bukele para explorar inversiones en El Salvador

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ElSalvador–El subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos, Caleb Orr, inició este lunes una visita oficial a El Salvador y sostuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele, enfocada en oportunidades de inversión y cooperación económica bilateral.

Según informó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, el encuentro abordó el panorama económico del país y las posibilidades para que empresas estadounidenses amplíen su participación en proyectos estratégicos.

La representación diplomática indicó que ambas partes comparten el interés de explorar oportunidades para impulsar inversiones, fortalecer la competitividad empresarial y promover el crecimiento económico entre ambos países.

Tras la reunión, Caleb Orr destacó las condiciones de seguridad alcanzadas en El Salvador y aseguró que el país se perfila como un destino atractivo para la inversión tecnológica y de infraestructura.

“El presidente Bukele ha traído ley y orden, y ahora está convirtiendo a El Salvador en un centro de alta tecnología y uno de los mejores climas de inversión en la región”, expresó el funcionario estadounidense.

Antes del encuentro con Bukele, la delegación norteamericana fue recibida por la encargada de Negocios de la embajada estadounidense, Naomi Fellows.

La misión está integrada por representantes del sector privado y funcionarios de distintas agencias vinculadas al desarrollo económico y comercial de Estados Unidos. Entre ellas participan el Departamento de Comercio, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Export-Import Bank of the United States (EXIM).

De acuerdo con la embajada, la visita busca identificar oportunidades de inversión en áreas como energía, infraestructura digital y de transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e inteligencia artificial.

El Departamento de Estado estadounidense señaló que uno de los principales objetivos de la misión es fortalecer la cooperación económica bilateral y ampliar la presencia de empresas estadounidenses en proyectos estratégicos dentro de El Salvador.

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