Disneyland Resort ofrece ofertas

Disneyland Resort anunció recientemente una nueva oferta de boletos para el verano de 2024 y, a partir de hoy, los visitantes pueden comenzar a comprar esta oferta de boletos por tiempo limitado para visitas que comiencen del 10 de junio al 26 de septiembre de 2024. Con esta nueva oferta de boletos por tiempo limitado, los visitantes pueden celebrar la amistad y más con Pixar Fest (hasta el 4 de agosto), disfrutar del reciente regreso del espectacular espectáculo nocturno "Fantasmic!" y Día D23 en Disneyland Resort el 8 de agosto con festividades como una cabalgata personalizada y una fiesta de baile de alta energía en Disneyland Park y celebraciones llenas de diversión organizadas por Disney Junior para niños en edad preescolar y sus familias en Disney California Adventure Park. Además, los visitantes también pueden usar esta oferta de boletos para visitar durante el inicio de las celebraciones favoritas del otoño, Halloween Time y la Plaza de La Familia, que comienzan el 23 de agosto. Con este boleto de 3 días, los visitantes pueden disfrutar de Disneyland Resort por tan solo $50 por niño (de 3 a 9 años) por día y $83 por adulto por día por tiempo limitado en visitas de lunes a jueves. Estos boletos de 3 días, 1 parque por día comienza en $149 para niños, $249 para adultos, para admisión de lunes a jueves, o desde $199 para niños, $299 para adultos, para admisión cualquier día, incluidos los fines de semana, según disponibilidad y reservas de parques temáticos. Mejoras como boletos Park Hopper o el servicio Disney Genie+ también están disponibles al momento de la compra