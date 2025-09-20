Diveana y Anthony Pérez se unen para la versión deluxe de “Tus Ojos”

La icónica cantante venezolana Diveana, conocida como “Tu Reina”, une su voz con el trompetista tachirense Anthony Pérez, músico de trayectoria internacional, para presentar “Tus Ojos – Versión Deluxe”, grabada en Apple Digital Master. Esta nueva entrega revive uno de los clásicos más queridos del catálogo musical de la artista, ahora con el sonido cálido y envolvente del flugelhorn.

Originalmente lanzada en 1990 como un merengue, “Tus Ojos” es una de las canciones más solicitadas y vigentes de Diveana. En esta versión, se transforma en balada romántica, ofreciendo una lectura íntima y sofisticada que resalta tanto la fuerza de la letra como la interpretación única de la cantante. Grabada entre Miami y Venezuela, la propuesta conserva la esencia emotiva de la obra original, mientras que el flugelhorn de Pérez se convierte en el complemento perfecto para la voz de Diveana.

Sobre la génesis del proyecto, Anthony Pérez recuerda: “Cuando la tocábamos juntos en reuniones entre amigos, un día le propuse llevarla al estudio. A ella le encantó la idea y me dijo: ‘Anthony, hagamos esto, suena bellísimo’. Desde allí nació este proyecto que hoy compartimos con el público”.

En la grabación participaron destacados músicos: Hugo Fuguet (guitarra), William Sigismondi (piano y pads), Diogo Brown (bajo), Moisés Contreras (percusión) y José “Cheo” Cárdenas (batería). La mezcla y masterización estuvieron a cargo de German Landaeta, bajo el estándar de calidad Apple Digital Master.

El lanzamiento se acompaña de un videoclip filmado en los paisajes insuperables del estado Táchira (Venezuela), con un concepto minimalista y natural que refleja la complicidad entre voz e instrumento, potenciando la emotividad de esta reinterpretación.

Anthony Pérez, nacido en Táchira, inició su carrera en El Sistema, formando parte de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar dirigida por Gustavo Dudamel, con la que se presentó en escenarios como el Carnegie Hall, La Scala de Milány el Royal Albert Hall. Además, ha participado en proyectos de renombre como Unity: Tributo a Michael Jackson de Tony Succar (Grammy), Raíces Jazz Orchestra (Latin Grammy), y colaborado con artistas como Tony Vega, Rosario Flores, Elvis Crespo, Servando y Florentino, Desorden Público y Aquiles Báez. Actualmente lidera propuestas como Anthony Pérez Latin Jazz Fusión y Anthony Pérez & The Electric Band, fusionando lo académico con lo popular y lo contemporáneo.

Por su parte, Diveana se consolidó como una de las voces más reconocidas de Venezuela y Latinoamérica desde finales de los años 80, primero como vocalista de Los Melódicos y luego como solista. Con éxitos como “Papachongo”, “Tú” y “Tus Ojos”, marcó una época y conquistó al público con su voz, carisma y estilo inconfundible.

Con esta nueva versión de “Tus Ojos”, Diveana y Anthony Pérez logran un puente entre la nostalgia y la renovación artística, acercando el legado de la canción a nuevas generaciones.

