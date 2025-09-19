Ana Tavera, la presentadora, modelo y actriz que rompe estereotipos rumbo a Miss Universe Colombia

La reconocida presentadora, modelo y actriz colombiana Ana Tavera se consolida como una de las grandes favoritas en la actual edición de Miss Universe Colombia, certamen que este año marca un nuevo capítulo en la historia de los concursos de belleza al abrir sus puertas a mujeres con hijos.

Con una historia de vida marcada por la resiliencia y la superación, Ana Tavera ha demostrado que los sueños no tienen límites. Desde muy joven enfrentó difíciles circunstancias: creció en un hogar de bajos recursos y tuvo que sobrellevar la dura situación de su padre, quien luchaba contra el alcoholismo. Sin embargo, lejos de rendirse, Ana Tavera encontró en esos desafíos la fuerza para salir adelante y transformar su vida, brindándole a su familia una mejor calidad de vida.

Su trayectoria en el mundo del entretenimiento la dio a conocer en todo el país gracias a su participación en el exitoso reality El Desafío, así como en reconocidas producciones de televisión y programas de entretenimiento, donde conquistó al público con su talento, carisma y disciplina.

Hoy, Ana Tavera asume el reto de representar la diversidad, la fortaleza y el empoderamiento de la mujer colombiana en el escenario de Miss Universe Colombia, con la mirada puesta en la corona que le permitiría convertirse en la próxima representante de nuestro país en Miss Universe 2025, que se celebrará en noviembre en Tailandia.

“Quiero ser la voz de muchas mujeres que, como yo, han tenido que levantarse en medio de la adversidad. Esta es una oportunidad para demostrar que los sueños sí se cumplen y que Colombia puede brillar con historias reales, de lucha y esperanza”, afirma ANA TAVERA.

Con su carisma, disciplina y una historia inspiradora, Ana Tavera, no solo busca la corona, sino también convertirse en un referente para miles de niñas y mujeres en Colombia que ven en ella un ejemplo de valentía, superación y empoderamiento.

