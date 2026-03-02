Lun. Mar 2nd, 2026

Suben precios de combustibles en El Salvador por crisis en Oriente Medio

Mar 2, 2026 #Combustibles, #DGEHM, #diésel, #Economía, #El Salvador, #Gasolina, #Hidrocarburos, #Oriente Medio, #precios de referencia

ElSalvador–La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas anunció nuevos precios de referencia para las gasolinas y el diésel que estarán vigentes del 3 al 16 de marzo de 2026 en todo el país, con incrementos de $0.05 por galón en todas las zonas.

En la zona central, la gasolina superior costará $3.82, la regular $3.59 y el diésel $3.51. En el occidente, los precios serán de $3.83, $3.60 y $3.52, respectivamente; mientras que en el oriente los consumidores pagarán $3.86 por la superior, $3.63 por la regular y $3.56 por el diésel.

Según la institución, las alzas se deben a factores internacionales como las tensiones geopolíticas que han elevado los precios del petróleo, la disminución de inventarios de crudo reportada por la Agencia Internacional de Energía y el aumento en las tarifas de transporte marítimo de hidrocarburos.

Los recientes ataques en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz también han presionado al mercado petrolero mundial, lo que repercute directamente en los precios locales de los combustibles.

