DPSS celebra el orgullo en el condado de Los Ángeles

En honor a su compromiso con la inclusión y la equidad laboral, el Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles (DPSS) celebró su Ceremonia Anual de Izamiento de la Bandera del Orgullo el martes 3 de junio en su sede en City of Industry. El tema de este año es «Orgullo: Empieza con nosotros».

El evento contó con comentarios de los líderes del departamento, testimonios personales del personal del DPSS y socios comunitarios del condado participantes que estuvieron presentes, incluidos Advanced Healthcare Administrators, Bienestar, Granada on Broadway, Outreach Project, Los Angeles LGBT Center y Whittier Pride.

La ceremonia culminó con el izamiento de la Bandera del Orgullo, un símbolo de solidaridad y apoyo a las comunidades LGBTQ+ y un recordatorio de los esfuerzos continuos para promover el trato y el acceso equitativos tanto para los clientes como para el personal del DPSS.

“El compromiso del DPSS con la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia es la base de nuestro trabajo”, afirmó el subdirector Nick Ippolito. “Celebrar el Mes del Orgullo transmite un mensaje claro de bienvenida y aceptación a las comunidades LGBTQ+ del condado de Los Ángeles y a cualquier persona que necesite nuestra ayuda”.

La Ceremonia de Izamiento de la Bandera del Orgullo es una de las diversas celebraciones que el DPSS celebra para reconocer fechas y eventos relevantes para las diversas comunidades a las que sirve. El domingo 1 de junio, más de 80 empleados del DPSS y sus familiares marcharon juntos en el Desfile del Orgullo de West Hollywood (WeHo), un evento clave de junio para celebrar el Orgullo LGBTQ+. La presencia del DPSS en el evento fue organizada por los embajadores LGBTQ+ del departamento para dar inicio a un mes de actividades del Orgullo.

“Es empoderante ser uno mismo en este mundo, independientemente de las opiniones diferentes”, compartió Sharlene Chamchuen, administradora de Servicios Humanos del DPSS, con más de 150 colegas asistentes. “Ser un aliado significa proteger a mi familia LGBTQ, incluso cuando no están presentes. No tengan miedo de enseñar a sus seres queridos sobre conceptos LGBTQ que quizás aún no comprendan”.

Ruby Escobar, trabajadora de elegibilidad del equipo de divulgación del DPSS, declaró: «Es increíble formar parte de un lugar de trabajo que incluye a toda su comunidad y empleados. El desfile del Orgullo del domingo pasado fue un reflejo perfecto de lo que se siente sentirse reconocido. Cada interacción que he tenido con mis compañeros me ha hecho sentir cómoda, y es una experiencia increíble».

El DPSS continúa implementando estrategias que garantizan que todos los clientes reciban servicios de manera respetuosa y no discriminatoria. La política vigente del departamento sobre Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género (SOGIE) garantiza que todos los clientes tengan acceso respetuoso y equitativo a los programas y servicios.

