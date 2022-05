Dragon Ball Super Hero ya tiene fecha de estreno

Escucha este artículo Escucha este artículo

Buenas noticias para los fans de Goku, Vegeta, Piccolo y compañía. Después de que Toei fuese víctima de un ataque informático que obligó al legendario estudio de animación a paralizar indefinidamente el lanzamiento en cines de Dragon Ball Super: Super Hero, la nueva película del mítico anime, llegará el 11 de junio a los cines de Japón.

Así lo ha confirmado Crunchyroll a través de su cuenta oficial en Twitter. La plataforma de streaming centrada en la emisión y distribución de anime será la encargada oficialmente de llevar la nueva película de los personajes de Akira Toriyama, que verá la luz con un estreno mundial.

Crunchyroll y Toei Animation informaron que Dragon Ball Super: Super Hero, la 21ª entrega cinematográfica de la franquicia, llegará a los cines de todo el mundo en el tercer trimestre de este año, verano en Norteamérica e invierno en Sudamérica.

De esta manera, Dragon Ball Super: Super Hero, podrá verse tanto en su versión subtitulada como doblada, a excepción de en Japón, en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Australia, Áfriva, Oriente medio y Asia.



«El espíritu del Ejército de la Cinta Roja sigue vivo en estos dos Androides definitivos que se autodenominan «Superhéroes». ¡Crunchyroll llevará a los cines de todo el mundo Dragon Ball Super: SUPER HERO este mismo año!», reza el tuit publicado por la plataforma acompañado por una nueva imagen promocional de la nueva cinta de animación en la que Piccolo y Gohan se enfrentan a un letal y nuevo enemigo.



Eso sí, por el momento aún no se han confirmado fecha de estreno ni el reparto de los actores y actrices de doblaje. Así como tampoco se ha anunciado cuándo estarán disponible la venta de entradas anticipadas, pero la web de la plataforma asegura que esta información se detallará próximamente.



No obstante, como adelanto, la plataforma ha lanzado un suculento tráiler de la película y una breve sinopsis de la película que reza así:



«El ejército de la Red Ribbon fue una vez destruido por Son Goku. Los individuos, que continúan con su espíritu, han creado los androides definitivos, Gamma 1 y Gamma 2. Estos dos androides se hacen llamar «superhéroes». Comienzan a atacar a Piccolo y Gohan… ¿Cuál es el objetivo del nuevo ejército de la Red Ribbon? ¡Ante el peligro que se avecina, es hora de despertar, superhéroe!».



Cabe recordar que el ataque informático que sufrió Toei puso en jaque al estudio. Y es que además de provocar una situación de precariedad que conllevó a que Dragon Ball Super: Super Hero, cuya fecha de lanzamiento estaba prevista para el pasado 22 de abril en Japón, viese aplazado ininterrumpidamente su estreno.



Así como también su forzosa cancelación en Estados Unidos y otros mercados internacionales. Y no solamente eso, ya que la irrupción en la brecha de seguridad de Toei acarreó severas consecuencias para el resto de animes de la compañía que también se vieron afectados.



Aunque por el momento, se desconoce cuándo se reanudarán dichos animes, cabe la posibilidad de que con el próximo estreno en cines de Dragon Ball Super: Super Hero, sea más pronto que tarde

