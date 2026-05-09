EE.UU. abre archivos sobre ovnis y reaviva el debate mundial sobre vida extraterrestre

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EEUU–El Gobierno de Estados Unidos anunció la desclasificación de cientos de documentos relacionados con fenómenos aéreos no identificados, conocidos actualmente como UAP, una decisión que volvió a colocar en el centro del debate internacional la posibilidad de vida fuera de la Tierra y la transparencia de las agencias de seguridad.

La apertura de los archivos incluye reportes militares, fotografías, videos y análisis técnicos recopilados durante décadas por distintas instituciones estadounidenses. Según las autoridades, el material comenzó a publicarse de manera progresiva y continuará ampliándose con nuevos documentos oficiales.

La medida involucra a organismos como la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la NASA, el FBI y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), creada en 2022 para investigar este tipo de fenómenos.

De acuerdo con la información divulgada, la primera colección contiene más de un centenar de expedientes con registros captados por pilotos militares, radares y sistemas de vigilancia. Algunos informes describen maniobras, velocidades y desplazamientos que hasta ahora no han podido explicarse de forma inmediata con tecnología convencional.

Las autoridades estadounidenses aclararon que la desclasificación no representa una confirmación sobre la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, señalaron que el objetivo es ofrecer mayor acceso público a información que permaneció bajo reserva durante años.

¿Qué son los UAP?

El Gobierno estadounidense dejó de utilizar oficialmente el término “ovni” y adoptó la expresión UAP, siglas en inglés de Fenómenos Anómalos No Identificados.

El concepto incluye objetos o movimientos detectados en el aire, el mar o el espacio que no logran ser identificados inicialmente mediante explicaciones tradicionales o sistemas tecnológicos conocidos.

Especialistas sostienen que algunos casos podrían estar relacionados con errores técnicos, fenómenos atmosféricos, drones o tecnología experimental, aunque otros continúan sin explicación definitiva.

En los últimos años, el tema dejó de estar limitado a teorías conspirativas y comenzó a recibir atención por parte de científicos, militares y organismos de inteligencia.

El interés aumentó después de que el Pentágono validara la autenticidad de varios videos grabados por pilotos de la Marina estadounidense, en los que se observaban objetos realizando movimientos considerados inusuales.

Además, el Congreso de Estados Unidos desarrolló audiencias públicas donde exmilitares y expertos expusieron encuentros reportados durante operaciones de defensa.

Funcionarios estadounidenses señalaron que la prioridad no es demostrar la existencia de extraterrestres, sino determinar si algunos de estos fenómenos podrían representar riesgos para la seguridad nacional o aérea.

La desclasificación también volvió a despertar interés sobre el Área 51, la base militar ubicada en Nevada que durante décadas estuvo rodeada de teorías relacionadas con extraterrestres y tecnología secreta.

Aunque la CIA reconoció oficialmente la existencia de la instalación en 2013 y explicó que fue utilizada para pruebas de aeronaves durante la Guerra Fría, el lugar continúa siendo uno de los principales símbolos de misterio dentro de la cultura popular.

Hasta ahora, ninguna agencia estadounidense confirmó evidencia de contacto extraterrestre. Sin embargo, científicos consideran que la posibilidad de vida fuera del planeta sigue siendo una interrogante abierta debido a la magnitud del universo.

Mientras tanto, organismos como la NASA mantienen investigaciones sobre señales espaciales y planetas que podrían albergar algún tipo de vida.

La publicación de estos archivos representa uno de los movimientos de transparencia más importantes sobre fenómenos no identificados y vuelve a impulsar una discusión que mezcla ciencia, seguridad y curiosidad pública a nivel mundial.

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DOW-UAP-PR26, UNRESOLVED UAP REPORT | OCTOBER 2023 https://t.co/w0LFJcKYVz pic.twitter.com/Xc8AnvOtCD — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2026

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