Laura Fernández asume la Presidencia de Costa Rica y anuncia reformas en seguridad y justicia

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CostaRica–La dirigente conservadora Laura Fernández asumió este viernes la Presidencia de Costa Rica para el período 2026-2030, durante una ceremonia realizada en San José, tras imponerse en las elecciones celebradas en febrero con más del 48 % de los votos.

Durante su discurso de investidura, Fernández afirmó que dará continuidad al proyecto político impulsado por su antecesor, Rodrigo Chaves, de quien anteriormente fue ministra de la Presidencia.

“Soy la heredera de ese cambio”, expresó la nueva mandataria al señalar que su compromiso será ampliar las transformaciones impulsadas por el gobierno saliente y llevarlas “a cada rincón de Costa Rica”.

Uno de los principales anuncios realizados por Fernández estuvo relacionado con seguridad pública. La presidenta aseguró que próximamente inaugurará una “megacárcel” y un moderno centro de vigilancia policial, en una estrategia que comparó con modelos impulsados por otros gobiernos de la región, entre ellos el del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

No obstante, advirtió que las medidas de seguridad no serán suficientes si el sistema judicial continúa liberando a delincuentes peligrosos. En ese contexto, planteó la necesidad de impulsar reformas para fortalecer la confianza ciudadana en la justicia y combatir la penetración del crimen organizado en las instituciones estatales.

La ceremonia de toma de posesión se desarrolló en el Estadio Nacional de San José ante miles de asistentes, según medios locales.

Fernández también presentó a los integrantes de su gabinete, entre ellos el exmandatario Rodrigo Chaves, quien fue designado como ministro de la Presidencia y de Hacienda. El nombramiento lo mantiene en un cargo estratégico mientras continúa siendo investigado por presuntos casos de corrupción.

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