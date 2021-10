EE. UU. apoya la decisión de la OEA que condena el proceso electoral antidemocrático en Nicaragua

Estados Unidos apoya la decisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que condena el proceso electoral antidemocráticos y a la represión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Tras la votación en la OEA, respecto a sus medidas sobre Nicaragua, en la que 26 países votaron a favor y ninguno en contra, el gobierno de los Estados Unidos, destaca que Ortega “no tiene aliados” a favor de su régimen.

“El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo no han honrado este compromiso (con la democracia) al preparar una elección que no es más que una farsa sin ninguna credibilidad, silenciar y detener a opositores y, en última instancia, procurar instaurar una dinastía autoritaria que no rinde cuentas al pueblo nicaragüense”, dice la declaración de secretario Antony J. Blinken.

Además, reitera al gobierno de Nicaragua restablecer los derechos civiles y políticos y libere de a los presos políticos, de forma inmediata.

Fuente: Departamento de Estado de EE. UU.

