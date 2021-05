El condado de Los Ángeles no cierra los súper sitios de vacunas a pesar de que su demanda ha disminuido

A pesar de la fuerte disminución en la demanda de vacunas contra el coronavirus, el condado de Los Ángeles planea continuar operando los sitios de vacunación a gran escala y al mismo tiempo intensificar los esfuerzos de divulgación en las comunidades donde las vacunas se han retrasado, así lo dio a conocer la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer.

De acuerdo con Ferrer que los sitios de Los Ángeles permanecerán abiertos, aunque se han reducido ligeramente para “ocupar un espacio más pequeño”.

“No creo que tengamos ninguna intención en este momento de cerrar ninguno de nuestros sitios. Lo que estamos haciendo es observar con mucho cuidado cuántas dosis estamos administrando en esos sitios, pero también qué papel estamos desempeñando en la comunidad. ¿Quién esta viniendo? Si cerráramos ese sitio, ¿qué tan fácil sería para alguien ir a otro lugar para obtener sus vacunas? “, agregó.

Asimismo, Ferrer añadió que el condado no quiere cerrar prematuramente los sitios a gran escala sin asegurarse de que las comunidades en las que están ubicadas sigan teniendo fácil acceso a las vacunas, también señaló que el gobierno federal podría abrir las vacunas a los jóvenes de 12 a 15 años la próxima semana, lo que podría aumentar la demanda de la vacuna Pfizer, que tiene requisitos de almacenamiento en frío que el condado está equipado para cumplir.

Además, agregó que los sitios del condado todavía están administrando alrededor de 1,000 vacunas al día.

“Son muchas vacunas”, dijo. “Entonces, antes de cerrar algo o incluso pensar en cerrar algo, quiero asegurarme de que haya muchos lugares dentro de una milla o dos de donde estamos donde las personas puedan continuar vacunándose”, enfatizó.

Cabe destacar que los sitios de vacunación masiva administrados por el condado de Los Ángeles están ubicados en The Forum en Inglewood, Pomona Fairplex, Balboa Sports Complex en Encino, Cal State Northridge, Palmdale Oasis Park Recreation Center, College of the Canyons en Santa Clarita, la oficina del condado de Los Ángeles of Education en Downey, el Antelope Valley Health Center y el Eugene A Obregon Park – Gymnasium en East Los Angeles y en ninguno de ellos se requiere cita previa.