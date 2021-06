El Departamento de Parques de Los Ángeles reabrirá casi 30 piscinas este lunes

El Departamento de Recreación y Parques de Los Ángeles reabrirá casi 30 de sus piscinas este lunes, justo a tiempo para temperaturas de tres dígitos.

Las piscinas estarán abiertas de 14 a 18 horas de lunes a viernes y de 13 a 17 horas los fines de semana del 14 al 20 de junio.

Además, a partir del viernes 19 de junio, las piscinas estarán disponibles para lecciones de natación, deportes acuáticos y el programa de salvavidas para jóvenes.

Cabe señalar que todos los participantes deben seguir las pautas de COVID-19.

Además, del 21 de junio al agosto, 14 piscinas estarán abiertas de 10 a.m. a 7 p.m. o de 11 a.m. A 7 p.m., entre semana y de 1 a.m. a 5 p.m., los fines de semana y desde el 15 de agosto hasta el 6 de septiembre, las piscinas estarán abiertas de 2 a 6 p.m., de lunes a viernes y de 1 a 5 p.m., los fines de semana.

El departamento dará a conocer la lista de piscinas abiertas el lunes y espera reabrir más piscinas a medida que avanza el verano y la información sobre piscinas abiertas está disponible en el sitio web del departamento, laparks.org .