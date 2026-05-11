Consiguen contratos por valor de más de 45 millones de dólares para las pequeñas empresas y negocios locales de Los Ángeles

Hoy, la alcaldesa Bass anunció que su programa ProcureLA ha ayudado a conseguir más de 45 millones de dólares en contratos para pequeñas empresas locales de Los Ángeles. Las pequeñas empresas locales son la columna vertebral de la economía angelina, y la alcaldesa Bass está decidida a garantizar que las empresas de Los Ángeles tengan acceso a importantes oportunidades de contratación. ProcureLA ofrece a las empresas de Los Ángeles servicios, orientación y recursos específicos para crear una cartera de empresas preparadas para competir y obtener contratos importantes antes de eventos importantes, incluidos los Juegos Olímpicos de 2028.

“Las pequeñas empresas de Los Ángeles son la columna vertebral de nuestra ciudad, y debemos asegurarnos de que se beneficien económicamente de todos los grandes eventos que se avecinan”, declaró el alcalde Bass . “Estamos eliminando barreras y la burocracia que ha impedido que las empresas de Los Ángeles prosperen. Mi administración está trabajando con la firme intención de garantizar que nuestras pequeñas empresas locales estén preparadas para aprovechar estas importantes oportunidades de contratación, y hoy empezamos a ver los resultados de ese trabajo”.

«Superar los 45 millones de dólares en contratos es un hito importante, pero lo que más importa es el impacto en nuestras comunidades. Durante décadas, PACE ha apoyado a las pequeñas empresas locales en su esfuerzo por mantenerse abiertas, conservar a sus empleados y servir a sus vecindarios», dijo Kerry Doi, fundador, presidente y director ejecutivo de PACE . «Programas como ProcureLA refuerzan la idea de que las empresas con raíces en la comunidad son esenciales para el futuro de Los Ángeles, y nos enorgullece ayudarlas a posicionarse para competir, crecer y tener éxito».

Gestionada por PACE (Pacific Asian Consortium in Employment), ProcureLA fue creada por la Oficina del Alcalde en octubre de 2024 para crear una red de empresas preparadas para competir por contratos antes de importantes eventos regionales, como la Copa Mundial de la FIFA, el Super Bowl y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

Desde su lanzamiento, ProcureLA ha superado sus objetivos, entre los que se incluyen:

Conseguir más de 45 millones de dólares en contratos del sector público y privado para pequeñas empresas y negocios locales.

Más de 100 empresas inscritas en el programa ProcureLA.

Contactar con más de 3.000 empresas

Cuatro empresas locales hablaron sobre el impacto del programa del alcalde Bass, haciendo hincapié en cómo han experimentado un aumento de ingresos y un acceso a mayores oportunidades de contratos gracias a ProcureLA:

“Cuernavaca Grill ha servido con orgullo a los angelinos durante más de dos décadas en el Distrito de la Moda de Los Ángeles. Tras el inicio de las redadas de inmigración el verano pasado, nos enfrentamos a un impacto significativo en nuestro negocio y temíamos no poder seguir abiertos”, dijo Nayomie Mendoza, propietaria de Cuernavaca Grill . “Gracias al programa ProcureLA del alcalde Bass, hemos podido mantener el restaurante abierto, contratar a más empleados y conseguir un importante contrato para la Copa Mundial de la FIFA. ProcureLA ha impulsado a Cuernavaca Grill hacia una nueva etapa de éxito y estamos sumamente agradecidos por el liderazgo del alcalde.”

“A medida que Nappily Naturals & Apothecary continúa expandiéndose, reconocemos que satisfacer las necesidades de bienestar natural de la comunidad de Los Ángeles —y de otras comunidades— requiere un crecimiento intencional, alianzas sólidas y una inversión continua en nuestro equipo”, dijo Angela Jackson, Gerente de Operaciones de Nappily Naturals & Apothecary . “A través de nuestras alianzas con el programa ProcureLA del alcalde Bass y el Centro de Desarrollo Empresarial PACE, estamos construyendo la infraestructura necesaria para fortalecer y apoyar al equipo de Nappily Naturals para que puedan seguir brindando a la comunidad excelencia, compasión, conocimiento y atención”.

“En Wicked Bionic nos dedicamos a conectar a las agencias gubernamentales locales con las diversas comunidades que conforman Los Ángeles. Como pequeña empresa certificada propiedad de mujeres, aprovechamos cada oportunidad para llevar nuestro trabajo al siguiente nivel”, afirmó Dana C. Arnett, directora ejecutiva de Wicked Bionic . “ProcureLA nos ha brindado los recursos para expandirnos, crecer y obtener contratos con mayor precisión y enfoque. ¡Animo a todas las pequeñas empresas a contactar al equipo de ProcureLA y prepararse para la licitación!”.

“Me enorgullece haber transformado Hollywood Handy Construction, desde una empresa emergente que realizaba pequeños proyectos hasta una constructora comercial que gestiona proyectos multimillonarios en todo Los Ángeles”, declaró Alycia Belle, propietaria de Hollywood Handy Construction . “La rápida iniciativa del alcalde Bass de lanzar ProcureLA antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 28 nos ha permitido prepararnos, crecer y cumplir con éxito contratos en toda la ciudad, lo que fortalece nuestra experiencia en obras públicas y nos permite competir con empresas más grandes. Hollywood Handy Construction está mejor preparada para afrontar este momento global y todas las oportunidades económicas que conlleva”.

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