Proyecto de ampliación y modernización del Centro de Convenciones de Los Ángeles

El alcalde Bass se unió el pasado viernes a miembros del Concejo Municipal, la Legislatura Estatal, funcionarios de la ciudad, líderes sindicales y cientos de trabajadores de la construcción sindicalizados para recorrer el progreso del Proyecto de Expansión y Modernización del Centro de Convenciones de Los Ángeles (LACC), que forma parte de los esfuerzos más amplios del alcalde para revitalizar el centro de Los Ángeles.

“Durante décadas, la ciudad no tomó medidas para modernizar nuestro centro de convenciones, perjudicando el centro de la ciudad y nuestra economía. Ahora, la ampliación y modernización del Centro de Convenciones de Los Ángeles está creando empleos e impulsando la economía local, con casi 20 convenciones y eventos que ya han reservado el LACC gracias a la nueva ampliación”, declaró el alcalde Bass . “Estamos entregando este proyecto a tiempo y dentro del presupuesto, y cientos de trabajadores se están beneficiando de los empleos bien remunerados y sindicalizados que se han creado”.

Este proyecto histórico añadirá 193 000 pies cuadrados de espacio para exposiciones sobre Pico Blvd, conectando así los pabellones Oeste y Sur. Una vez finalizado, el espacio total del Centro para exposiciones alcanzará los 900 000 pies cuadrados, lo que permitirá a Los Ángeles competir mejor por grandes convenciones. Además, aumentará el espacio para reuniones del LACC en 38 000 pies cuadrados y añadirá un nuevo salón de baile de 98 000 pies cuadrados con terraza ajardinada en la azotea y vistas panorámicas del horizonte del centro de la ciudad y las colinas de Hollywood.

En octubre de 2025, el alcalde Bass se unió a líderes municipales y sindicales para dar inicio oficial a las obras de ampliación y modernización del Centro de Convenciones de Los Ángeles (LACC). Desde entonces, casi 20 eventos y convenciones ya han confirmado su reserva o están en negociaciones para celebrarse en el LACC. Estos eventos representan un total de más de 400 000 noches de hotel.

El Proyecto de Expansión y Modernización del LACC ya se ha consolidado como un importante motor económico para la ciudad de Los Ángeles. En tan solo los primeros siete meses de construcción, con más de dos años de trabajo por delante, el proyecto ya ha generado un impacto económico significativo en toda la región, incluyendo 50,7 millones de dólares en contratos de construcción adjudicados a pequeñas empresas locales, diversas y emergentes. Se han otorgado 29,8 millones de dólares directamente a empresas con sede en Los Ángeles, y más de 4,8 millones de dólares en salarios se han destinado a los angelinos que trabajan en el proyecto.

El 35 % de las horas trabajadas en el proyecto han sido realizadas por trabajadores locales, superando el objetivo del 30 % establecido en el Acuerdo Laboral del Proyecto de la Ciudad, y el 7 % por trabajadores en transición, incluyendo veteranos, personas sin hogar y personas con antecedentes penales. Con la construcción en pleno desarrollo, estas cifras representan solo el comienzo del impacto económico a largo plazo del proyecto y la inversión en las comunidades que más se beneficiarán.

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