El distrito debe negociar de manera justa para los estudiantes y los maestros

Hoy, lunes 5 de diciembre de 2022 a las 4 p. m. PST, miles de maestros, personal escolar, líderes comunitarios, padres y estudiantes se manifestaron en Los Ángeles exigiendo una acción inmediata por parte del distrito. A principios de este año, United Teachers of Los Angeles (UTLA) presentó la plataforma Beyond Recovery al Distrito Escolar de Los Ángeles (LAUSD), que incluye un conjunto completo de demandas para garantizar que cada estudiante y escuela reciba el apoyo fundamental completo necesario. Durante siete meses, el distrito no solo ha rechazado propuestas clave, sino que tampoco ha logrado aportar más soluciones alternativas viables, a pesar de que el distrito tiene acceso a un nivel de recursos financieros históricamente sin precedentes. La manifestación de hoy fue para pedirle al LAUSD que deje de estancarse y, en cambio, negocie de manera justa con los educadores y venga a la mesa con propuestas reales para beneficiar a las escuelas de todo el distrito.

“A lo largo de meses de aportes y conversaciones con educadores, juntos hemos construido lo que llamamos la plataforma The Beyond Recovery. Estoy decepcionado por los niveles y capas de falta de respeto con los que nos encontramos por parte de los funcionarios del distrito en los últimos siete meses. LAUSD no siente la urgencia que sentimos como educadores que ven y son testigos de la lucha de nuestros estudiantes. Nuestras escuelas públicas brindan instrucción para todos. Aceptamos a los sin hogar, aceptamos a aquellos que enfrentan inseguridad alimentaria y estamos ahí para nuestros estudiantes que necesitan apoyo socioemocional antes y durante la pandemia. Queremos que nuestros estudiantes, maestros y escuelas prosperen. ¡Queremos soluciones a través de nuestra plataforma Beyond Recovery!” dijo Guenevere Alapag-Spiller, maestra de cuarto grado en Monte Vista en Highland Park y miembro del equipo de negociación de UTLA.

Después de la sesión de negociación más reciente el jueves 1 de diciembre, LAUSD no se comprometió a que las aulas y los baños se limpiaran a diario, pagar la paridad para los maestros acreditados de nivel de grado primario o reducir el tamaño de las clases en los sitios escolares.

“¿Cómo puede LAUSD afirmar que cree en invertir en el futuro de nuestros estudiantes cuando ni siquiera están dispuestos a invertir en su presente? Y no olvidemos que cualquier inversión en el pasado se debe a que nuestras comunidades escolares lucharon con uñas y dientes por ellas. El distrito ha tenido siete meses para trabajar con nosotros en la crisis de escasez de educadores para asegurarse de que cada estudiante tenga un maestro de clase, una enfermera escolar, un bibliotecario y un consejero. Han tenido siete meses para trabajar con nosotros para agregar más apoyo de salud mental para los estudiantes, financiar la educación especial y abordar las necesidades urgentes de nuestros estudiantes de vivienda estable, apoyo a la inmigración y escuelas verdes y saludables. En cambio, el distrito ha optado por sentarse en 3.400 millones de dólares en reservas mientras los educadores tienen un segundo o tercer trabajo. Los educadores de UTLA estamos en las escuelas con los estudiantes todos los días, no podemos ignorar la realidad a la que nos enfrentamos nosotros y nuestros estudiantes. LAUSD: es hora de dar un paso adelante. No hay más tiempo que perder. Vuelve a la mesa en enero con soluciones reales, no excusas. Y sepa que estamos listos para luchar por lo que necesitan nuestras escuelas” dijo Cecily Myart-Cruz presidenta de UTLA.

A UTLA se unió la Dra. Rocio Rivas, miembro electa de la Junta Escolar del LAUSD para el Distrito 2.

“Tenemos la oportunidad de recuperarnos y restaurarnos de la experiencia más desafiante de nuestra vida. Tenemos la oportunidad de superar esto con la plataforma Beyond Recovery. Necesitamos clases más pequeñas. Necesitamos reducir el número de casos. Necesitamos brindar atención individualizada, amor y compasión a nuestros estudiantes. Necesitamos expandir las Escuelas Comunitarias. Necesitamos reimaginar la seguridad escolar. Y necesitamos expandir nuestro Plan de rendimiento de estudiantes afroamericanos. Es hora de reconstruir y es hora de empoderarnos. No se trata solo de volver al salón de clases, se trata de volver a estar completo. Y es hora de que el distrito, los maestros y nuestros estudiantes vuelvan a estar completos”, dijo la Dra. Rocio Rivas, miembro electa de la Junta Escolar del LAUSD para el Distrito 2 y madre del LAUSD.

Las demandas de Beyond Recovery Platform incluyen:

Una enfermera todos los días en cada escuela.

Una biblioteca con personal completo en cada escuela.

Clases más pequeñas

Aumento de salarios para atraer y retener a los educadores.

Apoyo a los programas de Educación Especial

Más consejeros, psicólogos y trabajadores sociales escolares

Más artes, música, estudios étnicos, programas bilingües, tutoría, educación al aire libre, excursiones y otros programas de enriquecimiento para estudiantes

Un distrito escolar que apoya las necesidades de vivienda, ambientales, de inmigración y de recuperación de COVID en nuestras comunidades

