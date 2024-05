Antes de que venza su contrato con Food 4 Less el 8 de junio, los empleados de Food 4 Less recibieron hoy el apoyo de cientos de miembros de la Red de Mujeres de UFCW y simpatizantes, en una manifestación frente a una tienda de Food 4 Less en la ciudad de Santa Ana. Los trabajadores exigen un contrato justo que brinde equidad con otros supermercados sindicalizados, salarios justos, más personal y tiendas más seguras para casi 6,000 trabajadores de Food 4 Less en todo California.

Las mujeres negras y latinas ganan en promedio significativamente menos que los hombres. Por ello, las mujeres miembros de UFCW de todo el país y Canadá se presentaron a la tienda Food 4 Less para apoyar a las mujeres que forman la fuerza laboral de Food 4 Less mientras luchan por un contrato justo para todos los trabajadores de Food 4 Less.

La manifestación se llevó a cabo el segundo día de la 15.ª Convención Bienal de la Red de Mujeres del sindicato UFCW, titulada “El Poder de las Conexiones”, que se lleva a cabo por tres días en el Condado de Orange del 15 al 17 de mayo de 2024.

“Me siento orgullosa de unirme a la Red de Mujeres de UFCW y las trabajadoras de Food 4 Less en su lucha por un contrato justo y mandar a la compañía un fuerte mensaje”, dijo Jessie Lopez, concejal de la ciudad de Santa Ana. “Cada trabajador en Santa Ana debe tener un sueldo digno y debe poder llevar comida a la mesa. Las ganancias de Kroger y Food 4 Less provienen del duro trabajo de estos empleados y ellos merecen tener un mejor contrato”.

“Durante la pandemia del Covid-19 los trabajadores de supermercados arriesgamos nuestras vidas sirviendo a los clientes y generando enormes ganancias para Food 4 Less y Kroger. Hasta la fecha, los trabajadores enfrentamos muchos retos que la compañía debe resolver dándonos un contrato justo”, dijo Priscilla Zubia, empleada de comida preparada en una tienda Food 4 Less de Los Ángeles y miembro del comité de negociaciones.“En 2020 mi hermana, quien también trabaja en mi tienda, contrajo Covid; toda mi familia se infectó y perdimos a mi padre. Como trabajadores esenciales, no nos sentimos valorados ya que nuestro trabajo y sacrificios no son reconocidos adecuadamente ni compensados de manera justa”.

“Food 4 Less es propiedad de Kroger, una de las cadenas de supermercados más grandes del país y también uno de los empleadores más codiciosos” dijo Judith Michel, una líder de cajas en una tienda Food 4 Less de Pico Rivera. “Yo he sido testigo de primera mano de su codicia en la mesa de negociaciones. Ellos argumentan que no merecemos que se nos pague lo mismo que nuestras contrapartes en Ralphs a pesar de que hacemos el mismo trabajo. Esta excusa es inaceptable y ya basta. Todo está más caro desde la renta, gas, luz y agua. Ya es hora de que Kroger y Food 4 Less aprecien a los trabajadores, nuestro duro trabajo y lo que aportamos a la compañía”.

Las tiendas Food 4 Less, propiedad de Kroger Co., generalmente ubicadas en comunidades de color de bajos ingresos, mantienen precios que a menudo son comparables a los de las tiendas Ralphs ubicadas en áreas de mayor poder adquisitvo. Sin embargo, la disparidad de salarios, especialmente para la fuerza laboral predominantemente negra y latina en las tiendas Food 4 Less, pone de relieve una realidad asombrosa en la que estos trabajadores esenciales están abrumados por los costos, enfrentan inseguridad de vivienda y luchan por proporcionar alimentos a sus familias a pesar de desempeñar un papel crucial en proporcionar acceso a alimentos a sus comunidades.

Las negociaciones de un nuevo contrato para los trabajadores de Food 4 Less/Foods Co. en el Sur de California representados por el Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio (UFCW) comenzaron el 10 de abril y aún no han producido ningún progreso significativo. Los trabajadores se han sentido frustrados por la falta de voluntad de la empresa para discutir temas clave como salarios justos y equidad con otros supermercados en las primeras sesiones de negociación, a pesar de que el contrato vence en unas pocas semanas. En una medida inusual, la gerencia de las tiendas incluso se ha negado a aceptar peticiones de los trabajadores de las tiendas en Los Ángeles y el Condado de Orange.

Food 4 Less/Foods Co. y su empresa matriz, Kroger, han obtenido ganancias récord en los últimos años. Los precios de los alimentos están en su punto más alto en 30 años y el director ejecutivo de Kroger, Rodney McMullen, gana más de 15 millones de dólares al año, mientras que el empleado promedio de Kroger gana sólo 19 dólares la hora. Los trabajadores de Food 4 Less/Foods Co. no ganan tanto como los trabajadores de Ralphs, propiedad de Kroger: en algunos casos ganan entre $4 y $7 dólares menos por hora, a pesar de que Kroger obtiene ganancias por salario más altas en muchas tiendas de Food 4 Less/Foods Co. que Ralphs en áreas comparables.

El comité de negociación liderado por los trabajadores regresa a la mesa de negociaciones con la empresa el 22 de mayo de 2024. Si las negociaciones siguen sin un avance significativo, los trabajadores votarán para autorizar una huelga, la semana del 10 de junio.

El objetivo principal de la Red de Mujeres de UFCW es unificar a las mujeres de UFCW a través de una red internacional. Las mujeres, que representan más del 50 por ciento de los miembros del sindicato, son un recurso poderoso para la unión sindical. La Red cree que la participación activa de las mujeres miembros de la UFCW mejorará la fuerza de nuestro sindicato en la mesa de negociaciones, en las campañas de organización y en el ámbito político.

