Panamá desarticula red que contaminaba contenedores con droga

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Panamá–Las autoridades de Panamá informaron sobre la captura de 16 personas señaladas de integrar una estructura dedicada a contaminar contenedores con droga dentro de terminales portuarias del país, como parte de la Operación Dársena Cero.

De acuerdo con la Fiscalía de Drogas de la Procuraduría General de la Nación y la Policía panameña, la investigación está relacionada con el decomiso de más de cinco toneladas de cocaína y precursores químicos que tenían como destino final varios países de Europa.

Entre los casos investigados figura un contenedor cargado con café procedente de El Salvador, el cual, según las autoridades panameñas, fue contaminado con droga tras arribar a territorio panameño.

Las investigaciones determinaron que el contenedor salió del puerto de Acajutla el 8 de abril de 2025 y llegó días después a Puerto Colón para realizar un transbordo rumbo a Bélgica. Posteriormente, las autoridades localizaron más de 1,152 paquetes de sustancias ilícitas ocultos dentro de la carga de café.

La Policía de Panamá detalló que entre los detenidos hay funcionarios, empleados portuarios y transportistas presuntamente vinculados con la manipulación de contenedores en terminales marítimas. Entre los capturados también figuran dos funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Según la información oficial, las investigaciones sobre esta red iniciaron en 2023 y contaron con cooperación de autoridades de Colombia y República Dominicana.

Las autoridades panameñas confirmaron además que el contenedor salvadoreño fue vulnerado durante su paso por puertos panameños, luego de verificarse inconsistencias en los sellos de seguridad colocados originalmente al salir de Acajutla.

En abril de 2025, el ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino Monroy, indicó que los marchamos originales del contenedor no coincidían con los encontrados posteriormente en Panamá, lo que evidenciaba una alteración durante el tránsito marítimo.

Las autoridades de Panamá aseguraron que continúan desarrollando operativos contra estructuras vinculadas al narcotráfico en puertos del país y reiteraron que mantienen investigaciones abiertas sobre otros casos similares.

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