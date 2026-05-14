Trump invita a Xi Jinping a visitar la Casa Blanca en septiembre

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, y a la primera dama china, Peng Liyuan, a realizar una visita oficial a la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre.

El anuncio fue realizado durante un banquete de Estado celebrado en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, como parte de la visita oficial que Trump desarrolla en territorio chino.

Durante su discurso, el mandatario estadounidense destacó la relevancia de las relaciones entre ambas potencias y afirmó que los vínculos entre Estados Unidos y China figuran entre “los más importantes de la historia”.

Trump también expresó su intención de fortalecer la cooperación bilateral y brindó por la prosperidad de ambas naciones, señalando que espera construir un futuro “brillante” para la relación entre Washington y Pekín.

En su intervención, el presidente estadounidense recordó distintos momentos históricos relacionados con la cooperación entre ambos países, incluyendo referencias a publicaciones de textos de Confucio por parte de Benjamin Franklin y la participación de trabajadores chinos en la construcción del sistema ferroviario de Estados Unidos.

Además, mencionó el respaldo que el expresidente Theodore Roosevelt otorgó a la creación de la Universidad Tsinghua, una de las instituciones académicas más reconocidas de China.

Trump aseguró que estadounidenses y chinos comparten valores como el trabajo duro, la familia y el compromiso con sus países, y afirmó que ambas naciones tienen la oportunidad de fortalecer la cooperación y la estabilidad en beneficio de futuras generaciones.

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