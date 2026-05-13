Trump inicia visita oficial a China para reunirse con Xi Jinping

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Pekín para iniciar una visita oficial de dos días en la que sostendrá reuniones con el mandatario chino, Xi Jinping, en medio de tensiones comerciales y temas internacionales clave sobre la mesa.

El avión presidencial Air Force One aterrizó en la capital china poco después de las 8:00 de la noche, hora local. Trump viajó acompañado por una delegación integrada por funcionarios de alto nivel, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, además de representantes de grandes empresas estadounidenses.

A su llegada, el mandatario estadounidense fue recibido por el vicepresidente chino, Han Zheng, en una ceremonia oficial en la que participaron ciudadanos con banderas de ambos países.

La agenda contempla una reunión este jueves en el Gran Salón del Pueblo, ubicado en la plaza de Tiananmen, seguida de una cena oficial. Para el viernes está previsto un nuevo encuentro en Zhongnanhai, sede del Gobierno chino, antes de que Trump concluya su visita.

Durante la cumbre, ambos líderes abordarán asuntos relacionados con el comercio bilateral y la tregua arancelaria entre Washington y Pekín. También se espera que conversen sobre la situación en Taiwán y el conflicto en Irán.

La visita marca el primer viaje oficial de un presidente estadounidense a China en nueve años. La última vez que un mandatario de Estados Unidos se reunió con Xi Jinping en territorio chino fue en noviembre de 2017, durante el primer mandato de Trump.

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