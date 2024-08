El mejor evento para fanáticos de Disney

Coming to Disney California Adventure, the first ever attraction inspired by Pixar Animation Studios’ “Coco” lets guests join Miguel on a trip to the Land of the Dead.

Hoy, el presidente de Disney Experiences, Josh D'Amaro, les dio a los fanáticos de Disney una descarga de información sobre los próximos planes para Walt Disney World, Disneyland Resort, Disney Cruise Line, Disney Consumer Products y más. A continuación, se incluyen algunos de los anuncios interesantes que pensé que podrían interesarle específicamente sobre Disneyland Resort: ¡Se revela la fecha de apertura de Tiana's Bayou Adventure! Tiana's Bayou Adventure abrirá en Disneyland Park el 15 de noviembre de 2024, coincidiendo con el inicio de las vacaciones en Disneyland Resort. Cuando se abra oficialmente al público, será en el recientemente rebautizado Bayou Country. Nueva misión con Mando y Grogu llega a Millennium Falcon: Smugglers Run – En sintonía con la película «The Mandalorian and Grogu» que se estrenará en 2026, Walt Disney Imagineering está trabajando en una nueva historia de Mandalorian y Grogu para Millennium Falcon: Smugglers Run en Star Wars: Galaxy's Edge . Campus de los Vengadores – El tamaño del Avengers Campus en Disneyland Resort se duplicará con DOS atracciones nuevas: Avengers Infinity Defense y Stark Flight Lab . La construcción de esta expansión comenzará el próximo año. Atracción con temática de Coco llegará a Disney California Adventure : una atracción completamente nueva con la temática de "Coco" de Pixar Animation Studios llegará próximamente al parque Disney California Adventure. Esta es la primera atracción de Coco en un parque de Disney. Nuevo destino Avatar llega a Disney California Adventure – Este nuevo destino se inspirará en "Avatar: The Way of Water" y las próximas películas de Avatar para darle vida a Pandora de una manera completamente nueva en el parque Disney California Adventure. "Walt Disney – A Magical Life" : Walt Disney Imagineering está creando la primera figura audioanimatrónica de Walt Disney para una nueva experiencia en el parque Disneyland. "Walt Disney – A Magical Life" debutará en 2025 dentro de Main Street Opera House y, después de su presentación inicial, se presentará en rotación con "Great Moments with Mr. Lincoln". Disneyland Resort celebrará su 70 aniversario en 2025. Se compartirán más detalles en los próximos meses. Disneyland Resort tiene preparadas algunas cosas increíbles para el futuro cercano y futuro. Esperamos poder compartir más detalles con usted pronto.