El sabor más chapín del verano llega con Pepita Mix

Malher inicia la temporada de verano sumando a su portafolio una propuesta que conecta directamente con la tradición, el sabor y los hábitos de consumo propios de esta época del año. Con la llegada de Pepita Mix al mercado guatemalteco, la marca pone al alcance de los consumidores una mezcla práctica y llena de sabor, inspirada en uno de los acompañamientos más representativos de la gastronomía local.

La pepita ha acompañado al verano guatemalteco desde siempre. Frutas frescas, granizadas y platillos sencillos se disfrutan desde hace generaciones con este ingrediente tan chapín, que forma parte de los sabores de todos los días. Pepita Mix Malher toma esa tradición y la lleva a un formato práctico, combinando pepitoria, ajonjolí, sal y limón en una mezcla lista para servir, pensada para disfrutarse al instante y en cualquier lugar.

Pepita Mix forma parte de la campaña “¡Qué sabor! El verano con Malher”, con la que

Nestlé busca acompañar a los guatemaltecos en una de las temporadas más

especiales del año, conectando con sus costumbres y con la manera en la que

disfrutan los antojos de todos los días. Al tratarse de una propuesta de edición limitada,

disponible únicamente durante el verano, el producto refuerza su vínculo con esta

época y con los momentos que la hacen única.

“Pepita Mix nace de escuchar al consumidor y entender cómo vive el verano. Es un producto que reúne sabor, tradición y practicidad en una sola propuesta, permitiendo disfrutar al instante de un acompañamiento muy chapín, ya sea en casa, en la calle o en una reunión con amigos”, señaló Lissette López, gerente de Culinarios Malher.

Además de su sabor característico, Pepita Mix Malher llega en un práctico sobre de 15 gramos, ideal para disfrutar de forma individual o para compartir, con un precio sugerido de Q3.50. Su formato y diseño facilitan su identificación en punto de venta y se adaptan a un estilo de vida dinámico, donde la practicidad es clave sin dejar de lado el buen sabor.

Durante la temporada de verano, Nestlé también refuerza la presencia de productos Malher como Chirmolito y Chimichurri, opciones versátiles y de fácil preparación que complementan los platillos de temporada y se integran de manera natural a reuniones al aire libre, comidas informales y momentos de convivencia, manteniendo el sello de sabor que caracteriza a la marca.

“En Nestlé trabajamos muy de cerca con nuestras marcas locales y con los equipos que las hacen crecer día a día. Malher tiene una conexión muy especial con los guatemaltecos, y propuestas como como Pepita Mix, así como Chirmolito y Chimichurri nos permiten seguir acompañando a las familias con productos pensados para los momentos que comparten a lo largo del año”, dijo Patricio Astolfi, director general de Nestlé Guatemala.

Pepita Mix Malher estará disponible en Guatemala a partir de febrero, por tiempo limitado, en supermercados, mercados y tiendas de barrio a nivel nacional, invitando a los consumidores a disfrutar del verano con una propuesta auténtica y práctica. “Queremos que los guatemaltecos disfruten del verano con sus productos Malher favoritos, y compartan esos momentos que se disfrutan mejor cuando saben a tradición”, finalizó López.

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