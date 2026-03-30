Procesiones del Martes Santo 2026 recorrerán el Centro de Guatemala y Antigua

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Guatemala–La jornada del Martes Santo de la Semana Santa 2026 estará marcada por diversas procesiones que recorrerán calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y de Antigua Guatemala, como parte de las tradiciones religiosas más representativas del país.

Desde tempranas horas, distintas hermandades han programado sus cortejos procesionales, en los que imágenes de Jesús Nazareno serán acompañadas por fieles, bandas musicales e incensarios, en medio de alfombras elaboradas por devotos.

En Antigua Guatemala, reconocida por su valor cultural, también se desarrollarán actividades religiosas con el paso de Jesús Nazareno del Perdón, en un entorno caracterizado por calles empedradas y arquitectura colonial.

Recorridos programados

Las principales procesiones previstas para el Martes Santo incluyen:

Jesús Nazareno de la Merced – Parroquia La Merced

Salida: 07:00

Entrada: 13:30

Recorrido: 5 calle y 12 avenida, zona 1

Procesión del Martes Santo – Beaterio de Belén

Salida: 12:30

Entrada: 00:30

Recorrido: 9 avenida y 14 calle, zona 1

Señor de la Dulce Mirada – Rectoría Nuestra Señora del Carmen

Salida: 18:30

Entrada: 21:30

Recorrido: 8 avenida y 10 calle, zona 1

Estas actividades forman parte de las manifestaciones religiosas que reúnen a familias, fieles y visitantes, tanto nacionales como internacionales.

Tradición de las alfombras

Durante la Semana Santa, la elaboración de alfombras es una de las expresiones culturales más destacadas. Estas se confeccionan principalmente con aserrín teñido y otros materiales decorativos, y son colocadas en las calles para el paso de las procesiones.

El proceso incluye el diseño previo, delimitación del espacio y colocación de capas de aserrín que posteriormente se decoran con figuras y elementos naturales. Esta práctica es resultado del trabajo colectivo y refleja la identidad cultural de las comunidades.

La tradición de las alfombras se mantiene vigente gracias a la transmisión de conocimientos entre generaciones, consolidándose como una de las expresiones más representativas de la Semana Santa en Guatemala.

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