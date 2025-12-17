El Salvador asume la Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio por los próximos cuatro años

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador asumió oficialmente la Secretaría Ejecutiva Trinacional (SET) del Plan Trifinio para el período 2025–2029, durante la II Reunión Ordinaria de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), celebrada en la Ciudad de Guatemala. El relevo se efectuó conforme al principio de rotación entre los tres países miembros: El Salvador, Guatemala y Honduras.

En representación de El Salvador participó el vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, quien reafirmó el compromiso del país con la cooperación regional y el desarrollo sostenible de las comunidades ubicadas en la Región Trifinio, una zona compartida por los tres Estados.

Durante la sesión, la CTPT presentó los avances técnicos y financieros del período 2022–2025, destacando proyectos orientados al fortalecimiento de la gestión ambiental, el desarrollo económico local y la integración fronteriza. Los representantes de los tres países ratificaron su voluntad de continuar trabajando de manera coordinada para mejorar las condiciones de vida de la población de la región.

El Salvador ejercerá la Secretaría Ejecutiva Trinacional a través del licenciado Jorge Urbina, quien asume la dirección con el compromiso de dar continuidad a los procesos estratégicos impulsados por la CTPT, fortalecer la cooperación intergubernamental y consolidar los logros alcanzados en el marco del Plan Trifinio.

La designación fue considerada una oportunidad para profundizar la integración regional y promover una gobernanza compartida, centrada en la resiliencia territorial y el desarrollo integral.

A la reunión asistieron la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera; la designada presidencial de Honduras, Doris Gutiérrez, quien participó de forma virtual; la directora ejecutiva de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Ingrid Figueroa; y la secretaria ejecutiva saliente del Plan Trifinio, Liseth Hernández.

El Plan Trifinio es un mecanismo trinacional de coordinación creado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover el desarrollo sostenible en la zona fronteriza compartida, bajo el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

