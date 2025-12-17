Once tipos de pólvora están prohibidos en El Salvador: multas superan los $4,000

Día a Día News

ElSalvador–En El Salvador, la fabricación, venta o distribución de once tipos de productos pirotécnicos está estrictamente prohibida por la Ley Especial para la Regulación y el Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia. La medida busca prevenir lesiones graves y accidentes que suelen incrementarse durante las festividades de fin de año.

La normativa establece una multa equivalente a diez salarios mínimos del sector comercio y servicios —actualmente $408.80 cada uno—, lo que eleva la sanción a $4,088. Además, los productos ilegales son decomisados de inmediato, y las autoridades pueden imponer sanciones adicionales en caso de reincidencia.

Pirotécnicos prohibidos

Los once artefactos que no pueden fabricarse, venderse ni utilizarse en el país son:

Morteros mayores al número 5

Bombas de mezcal

Fulminantes

Triángulo de la muerte

Pelotas de fútbol explosivas

Destructor

Mina de mar

Botellita de champán

Silbador

Misil chino

Rocket chino

Estos productos destacan por su alta potencia, explosiones incontrolables y riesgo de causar quemaduras graves, amputaciones o pérdida de audición y visión, especialmente en menores de edad.

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, reiteró que “las quemaduras por pólvora en niños son devastadoras, tanto física como emocionalmente”. Añadió que los cuerpos de socorro mantienen operativos y monitoreos constantes para detectar nuevos productos peligrosos con características similares a los ya prohibidos.

Durante diciembre de 2024, el Club Shriners reportó entre 100 y 110 menores atendidos en la Unidad de Niños Quemados del Hospital Nacional Benjamín Bloom, la mayoría víctimas del uso inadecuado de pólvora.

La ley abarca todas las fases de manejo de pirotecnia: importación, fabricación, transporte, almacenamiento, comercialización y uso. Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier punto de venta que ofrezca productos ilegales.

El objetivo central de la normativa es reducir los accidentes provocados por artefactos explosivos no autorizados y reforzar la seguridad ciudadana durante las celebraciones de fin de año.

“Prevenir una tragedia empieza por evitar la compra de pólvora peligrosa”, subrayó Solano, recordando que detrás de cada accidente hay una familia afectada.

