El Salvador registra cuatro días consecutivos sin fallecidos por covid-19

Por primera vez desde que inició la pandemia, El Salvador no reporta decesos por COVID-19 durante cuatro días consecutivos, debido a las acertadas medidas sanitarias, de prevención y tratamiento de la enfermedad.



“No registramos ningún deceso a causa de COVID-19. No bajemos la guardia, sigamos todas las medidas de prevención y practiquemos estilos de vida saludables”, recomiendan las autoridades del Ministerio de Salud.



Los días 5, 6, 7 y 8 de abril, Salud, no reporta en sus estadísticas fallecimientos de pacientes por consecuencias del SARS-CoV-2.



Los contagios del virus también se mantienen a la baja, lo cual ha llevado a menos ingresos de pacientes en la red de hospitales.



El ministro de Salud, Francisco Alabi, afirmó que, durante las vacaciones de Semana Santa, continuarán con la vacunación y los tamizajes comunitarios.



“También quiero hacer énfasis en que la vacunación y los tamizajes se mantendrán durante la semana de vacaciones”, enfatizó el funcionario.



“Hago el llamado a la población a continuar todas las medidas que ya conoce, para cuidar de su salud, prevenir enfermedades y accidentes de tránsito”, agregó el funcionario del Gobierno.



“Enfrentamos la peor crisis sanitaria en décadas y lo hicimos priorizando la vida de los salvadoreños. Cada decisión y cada estrategia ha dado como resultado un manejo que es reconocido en el mundo”, afirmó el ministro de Salud.



Las autoridades de gobierno aseguraron que todas las medidas sanitarias y de bioseguridad se siguen implementando en todo el país.

El 8 de abril no registramos ningún deceso a causa de #COVID19, por cuarto día consecutivo.



En este período de vacaciones, no bajemos la guardia y cuidémonos entre todos. — Ministerio de Salud (@SaludSV) April 9, 2022

268 total views, 268 views today