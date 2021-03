El segundo programa de alivio para inquilinos COVID-19 de Los Ángeles se abrirá al público el próximo martes

El Programa de Ayuda para Inquilinos de Emergencia COVID-19 de $ 259 millones de Los Ángeles se abrirá al publico a partir del próximo martes 30 de marzo, así lo dieron a conocer este día, el alcalde Eric Garcetti y varios miembros del Concejo Municipal.

El Concejo Municipal votó por unanimidad el 2 de marzo para aprobar el uso de fondos del gobierno federal y estatal para la segunda ronda del programa de alivio de alquiler de la ciudad, que ayudará a unas 64,000 familias con asistencia de alquiler, con $ 235 millones destinados a asistencia directa de alquiler y $ 3 millones para desalojo. defensa.

“Lo bueno de este (programa) es que va al revés, es del 1 de abril del año pasado al 31 de marzo de este año, así que no se trata solo de pagar uno o dos meses de alquiler hacia adelante. Se trata de borrar esa deuda que está estresando a las familias hoy en día que se preguntan si podrán o no pagar el alquiler, no solo el alquiler de este mes ”, dijo el alcalde Garcetti.

“Nadie debería perder su hogar a causa de una pandemia… nadie debería verse obligado a preguntarse qué sería de sumarse al número de angelinos que no tienen vivienda”, anadió.

La primera ronda de asistencia proporcionó 49,133 subsidios de alquiler por un total de $ 98.26 millones, para ayudar a los hogares que no pudieron pagar sus alquileres debido a la pandemia de COVID-19 mientras que la segunda ronda se centrará en pagar el alquiler anterior de los hogares, con una subvención máxima de $ 10,000.

“Un año después de la pandemia, 90.000 californianos todavía están atrasados ​​en el pago de la renta, el desempleo de la ciudad todavía supera el 10% y las familias de nuestra ciudad deben entre $ 4.000 y $ 7.000 en renta vencida”, dijo el presidente del consejo, Nury Martinez.

“Este programa acercará a las familias trabajadoras un paso más a la recuperación”, agregó, pero el trabajo de la ciudad “está lejos de terminar”, recalcó Martínez.

Asimismo dijo: “Esta pandemia ha sido devastadora para nuestras familias y los inquilinos en Los Ángeles necesitan ayuda y apoyo adicionales mientras continuamos recuperándonos”.

Los fondos están disponibles para las personas que viven en Los Ángeles y que se han visto afectadas por la crisis sanitaria que vive el mundo y / o para aquellos que han estado desempleadas durante 90 días o más, de igual manera deben tener un ingreso familiar combinado igual o inferior al 50% del ingreso medio del área, pero se dará prioridad a los inquilinos al 30% o menos del ingreso medio del área.

La lista de espera para asistencia de alquiler en Los Ángeles tiene 56,000 inquilinos.