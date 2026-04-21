Mar. Abr 21st, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Estados Unidos

El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. está contratando personal

Abr 20, 2026

El Servicio de Inspección Postal está aceptando solicitudes a través de su portal de contratación desde el martes 14 de abril hasta el jueves 23 de abril.

Los inspectores postales son agentes federales del orden público que protegen la integridad del correo estadounidense, al tiempo que salvaguardan a los empleados y clientes del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

Los inspectores postales hacen cumplir más de 200 leyes para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, las amenazas, los delitos cibernéticos y el fraude financiero y de identidad, entre otras actividades ilegales. También ayudan a prevenir el envío de sustancias peligrosas por correo.

El solicitante debe:

• Ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal;

• Cumplir con los requisitos físicos;

• Poseer un título universitario de cuatro años de una institución académica acreditada; se aplican excepciones para veteranos con experiencia equivalente;

• Estar dispuesto a viajar;

• Tener entre 21 y 37 años de edad; y

• No tener antecedentes penales por delitos graves ni por violencia doméstica.

Entre las promociones recientes de nuevos inspectores postales se incluyen veteranos militares, empleados del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), contratistas del Servicio de Inspección, agentes del orden público y empleados del sector privado.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Estados Unidos

EEUU: El 63% de las empresas pierde clientes

Abr 21, 2026
Estados Unidos

¿Dar el carro a un hijo adolescente es necesidad o irresponsabilidad?

Abr 21, 2026
Estados Unidos

CDPH recomienda la vacunación para los californianos de alto riesgo ante el aumento de casos de moxicilina en todo el estado

Abr 21, 2026
error: Contenido protegido