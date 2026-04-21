El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. está contratando personal

El Servicio de Inspección Postal está aceptando solicitudes a través de su portal de contratación desde el martes 14 de abril hasta el jueves 23 de abril.

Los inspectores postales son agentes federales del orden público que protegen la integridad del correo estadounidense, al tiempo que salvaguardan a los empleados y clientes del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

Los inspectores postales hacen cumplir más de 200 leyes para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, las amenazas, los delitos cibernéticos y el fraude financiero y de identidad, entre otras actividades ilegales. También ayudan a prevenir el envío de sustancias peligrosas por correo.

El solicitante debe:

• Ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal;

• Cumplir con los requisitos físicos;

• Poseer un título universitario de cuatro años de una institución académica acreditada; se aplican excepciones para veteranos con experiencia equivalente;

• Estar dispuesto a viajar;

• Tener entre 21 y 37 años de edad; y

• No tener antecedentes penales por delitos graves ni por violencia doméstica.

Entre las promociones recientes de nuevos inspectores postales se incluyen veteranos militares, empleados del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), contratistas del Servicio de Inspección, agentes del orden público y empleados del sector privado.

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