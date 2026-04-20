Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias desde 2027

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EEUU–A partir del 1 de enero de 2027, las licencias de conducir y tarjetas de identificación en el estado de Florida deberán incluir el estatus de ciudadanía de sus titulares. La medida fue promulgada por el gobernador Ron DeSantis como parte de una reforma vinculada a los requisitos de identificación para votar en Estados Unidos.

La normativa, contenida en la ley HB 991, establece que los documentos emitidos a solicitantes calificados deberán reflejar su condición de ciudadanía. Esta disposición se integra a un paquete de ajustes orientados a reforzar la verificación de identidad en los procesos electorales.

Entre los documentos válidos para votar se incluyen:

Pasaporte estadounidense

Acta de nacimiento

Certificado de naturalización

Licencia de conducir compatible con REAL ID

Identificación militar

En contraste, quedarán excluidas identificaciones como carnés estudiantiles, documentos de asistencia pública o credenciales emitidas por asociaciones.

Autoridades locales ya iniciaron ajustes para cumplir con la ley. En el condado de Miami-Dade, el recaudador de impuestos, Dariel Fernández, indicó que se implementarán procesos más estrictos para verificar el estatus de ciudadanía.

Además, se prevé una mayor coordinación entre el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados y los sistemas electorales, con el objetivo de garantizar que la información en los documentos coincida con los registros oficiales.

La legislación ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones civiles como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, UnidosUS y Latino Justice, que presentaron una demanda contra el estado.

Estas organizaciones sostienen que la medida podría generar obstáculos para ciertos sectores, incluyendo:

Inmigrantes naturalizados

Personas de bajos ingresos

Adultos mayores

Mujeres que cambiaron su apellido

Ciudadanos sin documentos actualizados

Según el planteamiento legal, los nuevos requisitos podrían dificultar el acceso al voto para quienes no cuenten con documentación que refleje su estatus actual.

La reforma en Florida coincide con iniciativas a nivel federal que buscan endurecer los controles de verificación electoral, como el proyecto denominado ‘Save America Act’, aún en discusión.

El debate se desarrolla en un contexto donde, según datos citados en el ámbito público, el fraude electoral se mantiene en niveles bajos, aunque autoridades estatales defienden que las medidas buscan fortalecer la confianza en el sistema.

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