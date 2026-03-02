El tercer homicidio de marzo: capturan a hombre que confesó el crimen en Metapán

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), reportó este lunes un nuevo homicidio en el distrito de Metapán, donde fue capturado el presunto responsable, identificado como Héctor Carrillo Osorio, quien confesó haber cometido el crimen.

De acuerdo con la institución, Carrillo Osorio atacó a la víctima con un objeto contundente luego de una discusión surgida durante un juego de naipes. Según la confesión del detenido, sospechaba que el hombre lo había engañado en la partida y le había ganado $240.

El hecho ocurrió mientras ambos ingerían bebidas alcohólicas. La víctima murió en el lugar a causa de las lesiones.

Carrillo Osorio será remitido a la Fiscalía General de la República por el delito de homicidio, que contempla penas de hasta 35 años de prisión, conforme a las reformas más recientes del Código Penal de El Salvador.

La PNC también informó sobre otros dos asesinatos ocurridos el domingo en el departamento de Ahuachapán.

El primero tuvo lugar en San Pedro Puxtla, donde un hombre de 65 años fue atacado con un arma blanca. El presunto agresor, identificado como Rafael Antonio Pineda Pérez, señalado como integrante de la pandilla Mara Salvatrucha, fue detenido tras el hecho.

El segundo homicidio se registró en Atiquizaya, donde Miguel Ángel Sandoval Castaneda, de 55 años, fue arrestado por el asesinato de otro hombre con quien discutió en una venta de granos básicos.

Con estos casos, la Policía Nacional Civil contabiliza tres homicidios en los primeros días de marzo.

