El trío de Kingston honra a militares y veteranos

Mientras todos se preparan para un largo fin de semana del 4 de julio, los íconos populares The Kingston Trio han anunciado que honrarán al personal militar y a los veteranos ofreciendo pases gratuitos (con identificación de servicio) para su próximo » Celebration of Folk Music» el 17 y 18 de agosto en The Greek Theatre de Los Ángeles.

«Nunca hemos sido un grupo político, pero siempre nos gusta dar el crédito a quien lo merece», afirma Mike Marvin, líder de The Kingston Trio. «Mientras nos reunimos para celebrar a Estados Unidos, tenemos una deuda de gratitud con quienes se mantuvieron firmes a lo largo de los siglos para proteger las libertades que ahora disfrutamos».

«A Celebration of Folk» presentada por Paul Mitchell Salon Products contará con la participación de los pioneros del folk The Kingston Trio («Tom Dooley», «Greenback Dollar», «Where Have All The Flowers Gone») y The Limeliters («City of New Orleans, «John Henry, the Steel Driving Man») con actuaciones de The John Stewart Band («California Bloodlines», «Gold», «Daydream Believer», «Runaway Train») y The Hot Licks – The Music of Dan Hicks . («I Scare Myself», «Canned Music», «¿Cómo puedo extrañarte si no te vas?»), e incluye una aparición especial de la mundialmente reconocida banjoista Cynthia Sayer (ganadora del Premio Steve Martin Banjo). ), y su banda JOYRIDE .

Citado como una influencia por artistas tan diversos musical y generacionalmente como Bob Dylan, Crosby, Stills & Nash y The Eagles, hasta el comediante y banjo Steve Martin, y artistas contemporáneos como Mumford & Sons y The Avett Brothers, The Kingston Trio ocupa una posición única y preeminente en la historia musical estadounidense .

El grupo ganador del premio Lifetime Achievement GRAMMY, formado en 1956 por Bob Shane, Nick Reynolds y Dave Guard , surgió de la escena de clubes de North Beach de San Francisco en 1958 e introdujo la música folk en la corriente comercial con su gran éxito «Tom Dooley». que era recibió el primer Grammy en la categoría Country & Western Performance y tomó al mundo por sorpresa. El sencillo vendió más de tres millones de copias y provocó el renacimiento del folk americano .

Compartir esta nota