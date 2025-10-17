Elektra Guatemala recibe el reconocimiento como MejorTienda Online

Elektra Guatemala, parte de Grupo Salinas Guatemala, fue reconocida como ganadora en la categoría “Industria Retail: Techno & Electro” durante los eCommerce Awards Guatemala 2025, el principal galardón que distingue a las empresas, emprendimientos e instituciones que impulsan la transformación digital, el comercio electrónico y que integran y potencian el ecosistema digital del país.

El anuncio se realizó en el marco del eRetail Day Guatemala 2025, llevado a cabo el 14 de octubre en la Ciudad de Guatemala, como parte del Tour 2025 del eCommerce Institute, que celebra 20 años promoviendo el desarrollo del comercio digital en América Latina y el Caribe, en coorganización con Connecta B2B.

Este reconocimiento destaca el compromiso de Elektra Guatemala con la innovación, la experiencia omnicanal y la accesibilidad tecnológica centrada en nuestros clientes, pilares que han fortalecido su liderazgo en el sector retail y su contribución a la prosperidad incluyente, filosofía que guía a Grupo Salinas Guatemala.

“Este logro refleja el trabajo en equipo de todos los colaboradores que forman parte de Elektra Guatemala. Cada avance digital que implementamos tiene un propósito: acercar la tecnología a más personas y ofrecer soluciones reales que mejoren su vida diaria”, señaló Juan Pablo Mirón, Director de Canales Digitales.

Con este reconocimiento, Elektra Guatemala reafirma su posición como referente del comercio electrónico en el país, impulsando la innovación digital con propósito social y consolidando su compromiso con el desarrollo tecnológico de Guatemala.

Compartir esta nota