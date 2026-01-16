Embajada de EEUU advierte sobre videos de “coyotes” que engañan a migrantes en redes sociales

Día a Día News

ElSalvador–La Embajada de Estados Unidos en El Salvador emitió una advertencia sobre la circulación de videos en redes sociales como Facebook y TikTok en los que supuestos “coyotes” ofrecen métodos para cruzar ilegalmente la frontera norteamericana. La oficina diplomática calificó estas publicaciones como engañosas y peligrosas.

“Están circulando videos donde traficantes promocionan rutas o túneles que supuestamente permiten cruzar sin ser detectados. Estas son mentiras diseñadas para convencer a los migrantes de contratarlos”, señaló la Embajada a través de un comunicado y en su cuenta oficial de X.

El mensaje también enfatizó que la frontera se encuentra “más reforzada y vigilada que nunca”, e instó a la población a no poner en riesgo su vida ni su dinero ante falsas promesas. “Aunque lo intentes, no lograrás cruzar”, subrayó la representación diplomática.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), durante el último año fiscal fueron retenidos 14,221 salvadoreños por ingreso irregular. En total, las autoridades estadounidenses registraron 691,906 migrantes detenidos de diferentes nacionalidades. Solo en la frontera sur se reportaron 12,282 detenciones de salvadoreños.

Las autoridades estiman que entre enero y diciembre de 2025 se habrían contabilizado alrededor de 5,000 salvadoreños detenidos por causas migratorias, de los cuales 3,600 fueron interceptados en la frontera sur.

La Embajada reiteró su llamado a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y recordó que no existen métodos seguros ni garantizados para ingresar a Estados Unidos sin cumplir con los requisitos legales establecidos.

Además, insistió en que cualquier oferta o video que prometa lo contrario forma parte de redes de tráfico de personas que lucran con la necesidad y ponen en riesgo vidas humanas.

