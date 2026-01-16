Empresas se suman a la “Quincena 25” tras aprobación de la nueva ley salarial

Día a Día News

ElSalvador–El presidente, Nayib Bukele, anunció que miles de empresas del país se han adherido voluntariamente a la iniciativa denominada “Quincena 25”, una medida recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa que otorga un pago adicional a los trabajadores con ingresos de hasta $1,500.

El mandatario agradeció el respaldo del sector privado a través de una publicación en su cuenta oficial de X, en la que destacó la cooperación entre Gobierno, empresa privada y trabajadores como un esfuerzo conjunto para fortalecer la economía nacional.

“Gracias a las miles de empresas que se han sumado voluntariamente a la Quincena 25. Juntos, entre Gobierno, empresa privada y trabajadores, vamos a sacar adelante a nuestro país”, escribió Bukele, acompañando el mensaje con imágenes de compañías que confirmaron su adhesión.

La Ley Quincena 25, aprobada con 59 votos en la Asamblea Legislativa, establece un pago extra equivalente a una quincena adicional, libre de impuestos, embargos y descuentos de cotizaciones del ISSS y AFP.

Este beneficio será obligatorio para el sector público a partir de enero de 2026 y para el privado desde 2027, aunque las empresas pueden aplicarlo de forma voluntaria este año y acceder a incentivos fiscales, entre ellos la exención total del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

De acuerdo con la normativa, el pago deberá realizarse entre el 15 y el 25 de enero, lo que coincide con la primera aplicación del beneficio.

Diversas organizaciones empresariales expresaron su respaldo a la iniciativa. La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex), la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) y la Asociación Azucarera de El Salvador emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron la medida como “un paso positivo” para dinamizar la economía.

El documento destacó que la implementación gradual permitirá al sector privado adaptarse antes de que la ley sea de cumplimiento obligatorio. “El enfoque flexible reconoce las diversas realidades operativas y financieras de las empresas, favoreciendo la planificación responsable”, expresaron las gremiales.

La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco) también exhortó a sus afiliados a unirse a la medida, asegurando que su aplicación contribuirá al fortalecimiento del poder adquisitivo y al movimiento económico del país.

La Defensoría del Consumidor informó que ha activado mecanismos de vigilancia para evitar que entidades financieras realicen descuentos o retenciones indebidas sobre el monto de la Quincena 25, dado que la ley prohíbe el embargo o utilización de ese ingreso para saldar deudas.

“El dinero de la Quincena 25 está protegido por ley. Ningún banco o institución puede aplicarlo a cobros de préstamos o tarjetas de crédito”, señaló la entidad en un comunicado.

Las gremiales y el Ejecutivo coinciden en que la medida podría estimular el consumo interno y fortalecer el comercio local. La inyección de liquidez, argumentan, generará un efecto positivo en la demanda y favorecerá sectores clave como la industria, la distribución y el comercio.

Desde el anuncio presidencial, decenas de empresas han publicado en redes sociales su decisión de otorgar la Quincena 25 de forma anticipada, considerándola un reconocimiento al esfuerzo laboral de sus empleados y una oportunidad para contribuir a la recuperación económica del país.

Con la aplicación de esta medida, El Salvador busca consolidar un modelo de compensación que combine incentivos al trabajador y estímulos al sector productivo, con la meta de fortalecer el dinamismo financiero y social en el año 2026.

