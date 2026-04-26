Liz La Voz De Oro empodera a las madres solteras

La destacada cantante Liz La Voz De Oro anuncia el lanzamiento oficial de su más reciente propuesta musical, «Rompo Mi Silencio». Más que una canción, este nuevo sencillo se erige como un himno de fortaleza y un proceso de empoderamiento emocional, dedicado especialmente a todas las madres solteras que luchan incansablemente por sus hogares y el bienestar de sus hijos.

Con una interpretación magistral y llena de sentimiento, Liz La Voz De Oro narra la historia de una mujer que decide quebrar el anonimato de su sufrimiento para reclamar su dignidad y libertad personal. A través de una lírica profunda y una narrativa de superación, la canción describe la difícil transición desde una opresión silenciosa y traicionera hacia un estado absoluto de resiliencia. En este viaje, la fe y la maternidad actúan como los pilares fundamentales que sostienen a la protagonista.

El mensaje central de «Rompo Mi Silencio» enfatiza que, aunque las heridas del pasado puedan persistir, la verdad propia y la fuerza espiritual son capaces de transformar el dolor en un renacimiento victorioso. El propósito de este lanzamiento es declarar el fin de la victimización, utilizando la voz y la música como herramientas poderosas para recuperar la autonomía y proyectar una esperanza renovada para quienes han atravesado situaciones similares.

El sencillo cuenta con un respaldo de primer nivel, garantizando una calidad sonora excepcional. La obra cuenta con la composición y arreglo del maestro Noel Vargas, y la producción ejecutiva de Vicente Landa Bruno. La grabación, mezcla y masterización se llevaron a cabo en el prestigioso Paris Recording Studio en Tampa, Florida, bajo la ingeniería y dirección de video de Eric Maldonado.

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