En abril comienzan las grandes Ligas de Beisbol con transmisión de ESPN

El próximo 01 de abril comienza la temporada regular 2021 de la MLB con cuatro juegos en el Opening Day, donde ESPN tiene preparada una cobertura en VIVO de más de 10 horas de transmisión. Además, los fanáticos de las grandes ligas podrán seguir más de 180 juegos de la temporada regular por la señal de ESPN, incluyendo la temporada regular, el Home Run Derby, el All Star Game, la post temporada, hasta culminar con la Serie Mundial.

Cabe mencionar que este año ESPN transmitirá juegos de domingo a viernes y se podrán seguir por todas las señales de ESPN y vía streaming a través de ESPN App.

Así mismo mencionar que, la cobertura y análisis de los juegos estará a cargo del equipo de especialistas de ESPN, conformado por: Carolina Guillen, Eitán Benezra, Ernesto Jerez, Guillermo Celis, Jorge Eduardo Sánchez, Luis Alfredo Álvarez; así como los exjugadores de béisbol profesional, el mexicano Ismael “Rocket” Valdez, y el cubano Orlando “El Duque” Hernández.

Según ESPN, los más de 180 juegos que se transmitirán en esta temporada regular se podrán sintonizar de la siguiente manera: lunes, martes, miércoles y domingo a través de ESPN; jueves a través de ESPN 2; y viernes a través de ESPN3. Sin embargo, mencionar que adicionalmente, todos los partidos estarán disponibles vía streaming por ESPN App.

Para la cobertura del Opening Day que arranca el próximo jueves 1 de abril en VIVO por ESPN & ESPN APP, señal que contará con más de 10 horas de programación continua con 4 juegos en vivo que son: Toronto Blue Jay vs. New York Yankees; 11:00 CR/SV/GT/HND 12:00 PAN 13:00 DO Con Guillermo Celis y Eitán Benezra; Los Angeles Dodgers vs. Colorado Rockies 14:00 CR/SV/GT/HND 15:00 PAN 16:00 DO Con Jorge Eduardo Sánchez e Ismael “Rocket” Valdez.

New York Mets vs. Washington Nationals 17:00 CR/SV/GT/HND 18:00 PAN 19:00 DO Con Ernesto Jerez y Luis Alfredo Álvarez Houston Astros vs. Oakland Athletics 20:00 CR/SV/GT/HND 21:00 PAN 22:00 DO Con Carolina Guillen y Orlando “El Duque” Hernández.

También mencionar que para este año la temporada tendrá 162 juegos por equipo, a diferencia del año pasado que solo se llevaron a cabo 60 juegos, debido a la pandemia. Los equipos no estarán limitados en jugar en una misma región, tal y como sucedió en el 2020, y los asistentes serán permitidos en los estadios, pero con capacidad limitada, según los equipos.

Por último, menciona que en el mes de julio se estará realizando la famosa competencia anual de bateo de jonrones de las Grandes Ligas de Béisbol mejor conocida como el “Home Run Derby”, esto será el lunes 12 de julio; mientras que el aclamado “Juego de las Estrellas” se llevará a cabo al día siguiente, 13 de julio en la ciudad de Atlanta, donde los Braves serán los anfitriones del evento.